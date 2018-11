La Comisión Europea pide a los territorios insulares "acelerar" con las renovables

La Dirección General de Energía del Comisión Europea ha advertido este lunes a los países miembros de que ya "no basta con ser ambiciosos" con las renovables, sino que ha llegado la hora de "acelerar", no solo por los compromisos de París, sino para que la UE lidere la oportunidad económica que representan.



La CE ha reunido este lunes en Lanzarote a representantes de las principales islas de Europa, en la segunda edición de un foro inaugurado el año pasado en Creta para examinar los avances que están protagonizando en materia de energías limpias estos territorios, especialmente expuestos al cambio climático.



El director general de Energía del Ejecutivo comunitario, Dominique Ristori, ha defendido en la apertura de esta conferencia que "en 2018 ya no es posible seguir generando electricidad con petróleo", sino es el momento de tomar medidas para procurar una mayor penetración de las energías renovables en todo el continente.



"A día de hoy, en Europa ya hemos llegado al 30% de electricidad generada con energías limpias. En los próximos diez años vamos a llegar al 55%. Y en ese escenario, el almacenamiento va ser indispensable para garantizar la estabilidad del suministro", ha señalado Ristori, en alusión a los problemas de intermitencia que presentan algunos tipos de generación, como la eólica o la solar.



Por ello, ha abogado por invertir en almacenamiento de energía, pero no solo en el modelo más desarrollado ya de las centrales de bombeo (como la que ha puesto a la isla de El Hierro a la vanguardia de Europa en renovables, Gorona del Viento o como el que va a construir Red Eléctrica en Gran Canaria, Chira-Soria), sino también en otros sistemas basados en baterías, aire comprimido o hidrógeno.



"Europa no puede depender en este tipo de tecnologías de China ni de ningún otro países, tenemos que desarrollar nuestra propia tecnología", ha enfatizado Dominique Ristori.



El director general de Energía de la Comisión Europea ha recalcado que es preciso, además, "convertir ese desafío en una oportunidad de negocio para nuestra economía, que sea también beneficiosa para la gente" y que, sobre todo, vuelva colocar a la UE a la cabeza del mundo en materia de las energías limpias.



Ristori ha opinado que, en este contexto, las islas pueden erigirse en "avanzadilla" de Europa en las políticas de descarbonización de la economía, no solo por sus favorables condiciones naturales de viento, sol, oleaje y corrientes marinas, sino porque al mismo tiempo son territorios especialmente necesitados de liberarse de la dependencia del petróleo.



En este contexto, se ha felicitado por los avances conseguidos en varias islas de Grecia, también en Malta (representada en este foro por su ministro de Energía, Joe Mizzi) y, en particular, en Canarias que está a punto de alcanzar el 20% de penetración de renovables cuando en 2015 estaba en niveles inferiores al 8%.



Como anfitrión de la conferencia, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha agradecido que Europa ponga el foco en lo que ocurre en sus 2.700 islas, donde viven 15 millones de personas.



Sin embargo, también ha advertido de que con frecuencia se tiende a ver a las islas como "paraísos naturales" para las renovables (el propio Ristori se había referido a ellas con la expresión "El Dorado paras las eólicas y solares"), pero se olvida que suelen ser sistemas eléctricos aislados, sin conexión con otros territorios, con recursos territoriales escasos y frágiles y donde las inversiones suelen encontrar dificultades regulatorias y de escala.



Por ello, ha abogado por hacer un esfuerzo coordinado por parte de todas las administraciones con los operadores privados para impulsar este sector, con la misma estrategia que ha permitido a Canarias salir del estancamiento de más de una década que arrastraba en materia de parques eólicos y de campos de energía solar.



Clavijo ha enfatizado como "un hito" con pocos precedentes en Europa, y menos aún en las islas, que una región como Canarias vaya a duplicar en tres años su ponencia instalada en renovables (de los 330 Mw existentes en julio de 2015 a los más de 600 que estarán operativos a final de 2018) y, de paso, doble la contribución de las energías limpias al consumo eléctrico (del 8% al 20%).



En solo tres años, ha remarcado, se han podido instalar en Canarias 390 megavatios nuevos de energía renovable, "que equivalen al consumo anual del 43% de los hogares de las Islas".



En un futuro inmediato, Canarias se marca además algunos retos muy importantes, como terminar la central de bombeo Chira-Soria, que aportará 200 Mw adicionales de energía limpia a Gran Canaria, y construir dos instalaciones similares en Tenerife (90 Mw) y La Palma (30 Mw), siempre con la referencia del "éxito" que ha supuesto Gorona del Viento en El Hierro, que llegado a cubrir el 100% del consumo de esa isla durante 18 días seguidos.



Sin olvidar la apuesta del Archipiélago por convertirse en laboratorio natural para el desarrollo de la energía eólica marina en España, a partir del primer aerogenerador offshore instalado en el país, frente a la costa de Telde (Gran Canaria).