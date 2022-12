Präsentation der Ergebnisse des E-Skills-Projekts in Unternehmensverbänden

Nach der Begrüßung und dem Dank für die Professionalität und die Bemühungen der Konföderationen durch Luis Aribayos Mínguez, Generalsekretär von Cepyme, Mayte Gómez Condado, Generaldirektorin von CEOE, Beatriz Mancha Ramos, Projektverantwortliche von Cepyme, und Francisco Salazar Sánchez, Projektverantwortlicher von CEOE, wurden die Ergebnisse des Projekts vorgestellt, wobei die Teilnahme von mehr als 36.000 Personen auf nationaler Ebene und mehr als 580 in unserer Konföderation hervorgehoben wurde.

Cesar Herrero Rámila, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen Kommission, präsentierte auch die Übersetzung des DigComp-Dokuments, des aktuellen Rahmens für digitale Kompetenzen für die Bürgerschaft, einschließlich des Profils und des aktuellen Niveaus der europäischen Nutzer in Bezug auf digitale Kompetenzen.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana

