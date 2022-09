Enrique Arriaga, vicepresidente del Consiglio di Tenerife: “Talentum sviluppa la formazione che richiede aziende e startup”

Enrique Arriaga, primo vicepresidente e consigliere insulare delle aree stradali, Mobilità, Innovazione e Cultura del Cabildo di Tenerife riflette in un'intervista per Impulsa Startups su diversi aspetti legati alla trasformazione digitale e all'innovazione nel Cabildo, le aree che gestisce e l'economia di Tenerife, assicurando che “Dobbiamo cercare alternative complementari al settore del turismo. Ne abbiamo sofferto durante questa pandemia: la nostra grande dipendenza dal turismo ci ha fatto avere praticamente uno zero economico. Tuttavia, se avessimo avuto una base di un altro tipo di impresa, globalizzate, basate sulla tecnologia, non avremmo smesso di produrre”.

Secondo il primo vicepresidente del consiglio comunale di Tenerife, “Fin dall'inizio della legislatura abbiamo lanciato un Piano Direttore per l'Innovazione che cerca di indicare quali sono le linee prioritarie del Consiglio di Tenerife per generare questa economia in diversi settori che sono il settore audiovisivo -Stiamo già lavorando sull'intero tema delle produzioni, ma vogliamo che vada ben oltre, l'area di animazione 3D, anche associata al settore dei videogiochi, l'area Energie Rinnovabili e l'area di ricerca R&S&I anche in tutti i suoi campi”.

Questo ambizioso progetto di ristrutturazione dell'economia, per il consigliere Innovazione, “è supportato da due uffici tecnici e da un'impresa pubblica principalmente”. Da un lato, “l'impresa pubblica del Cabildo è il Parco Scientifico e Tecnologico di Tenerife, che ha la missione di aiutare tutte quelle persone che vogliono avviare una startup, aiutarlo in tutto il suo processo con tutta la consulenza, le fasi di analisi del modello di business, Business angels per ottenere finanziamenti per queste imprese”.

“Poi sta localizzando le aziende, la posizione in questo ecosistema, che sono le diverse enclavi del Parco Scientifico Tecnologico. Al momento abbiamo quattro enclavi nell'isola di Tenerife: Cuevas Blancas, Hogar Gomero, La Laguna e lo spazio INfactory, che è la Darsena Pesquera. E questa è un po' la funzione di quello che è Parco Scientifico, alloggio in quell'ecosistema dove si trovano tutte le startup”, assicura Arriaga.

“La formazione, che prima era solo attraverso il Parco Scientifico, l'abbiamo portata ad un livello superiore e abbiamo creato un programma chiamato Talentum, Talento a Tenerife, con l'obiettivo di creare talenti con la nostra gente, e non dover importare talenti dall'esterno” afferma Enrique Arriaga.

Questa ricerca del talento si svolge fin dalla più tenera età.

Secondo Arriaga “Partiamo dalla creazione di vocazioni scientifiche innovative nei più piccoli, da 6 anni con diversi programmi che facciamo con studenti delle scuole superiori, delle scuole superiori e dell'FP, e poi seguiamo anche corsi di formazione specifici con master su blockchain, Big Data, animazione 3D.... Arriviamo anche a programmi di master con la Scuola di Organizzazione Industriale (EOI) e arriviamo anche a programmi di formazione specifici con l'Università di La Laguna attraverso quello che si chiama Talentum R&S, che è davvero la promozione della ricerca, In questo caso lo stiamo facendo con il Consiglio Superiore di Ricerca Scientifica, l'Università di La Laguna, l'Istituto di Astrofisica delle Canarie e l'Istituto di Malattie Tropicali, sono anche le quattro linee di ricerca pura che abbiamo”.

“Poi abbiamo una parte di formazione specifica, su misura per le grandi aziende tecnologiche che di solito cercano personale qualificato, ma che nessuna delle formazioni regolamentate dà la risposta a ciò di cui hanno bisogno. Quindi quello che facciamo è riunirci con loro, elaborare un programma di formazione in modo che vada specificamente con le loro esigenze. Il programma è gestito dall'azienda stessa e il Capitolo finanzia questo programma di formazione”.

Essendo quest'ultimo qualcosa di “completamente redditizio, sia per l'azienda che per l'isola, negli ultimi anni abbiamo avuto un'assunzione del 98%. Talentum comprende tutte le fasi della generazione di talenti nella nostra isola e sta funzionando molto bene. E io credo che sia la base per poter generare persone formate per poter creare startup”.

Come descritto dal primo vicepresidente del Cabildo di Tenerife, “attraverso questo Piano Direttore per l'Innovazione, abbiamo due uffici tecnici che sono sotto contratto con una società esterna. Il primo ufficio si occupa di prendere le aziende che abbiamo qui e aiutarle nel loro processo di internazionalizzazione, aiutarle ad uscire, tenerle per mano e aiutarle in quel mercato internazionale che a volte è complicato per le piccole imprese. E l'azienda che sta facendo tutto questo è PwC, che è una delle quattro grandi società di consulenza mondiali, con cui ha uffici in tutto il mondo e sa come guidarci per portare all'estero le nostre aziende del settore innovativo”.

“Ma hanno anche l'altra missione, che è quella di attrarre ricchezza e attrarre imprese per impiantarsi a Tenerife con un programma molto chiaro che già tutti sappiamo: agevolazioni fiscali, formazione, alloggio, il nostro clima, la nostra connettività, la sicurezza giuridica, ecc... E lì, la prima domanda che le aziende chiedono prima di venire qui è: hai personale formato, hai talento?. E se non c'è talento, non vengono. Nota che non è più nemmeno la fiscalità che fa davvero venire le aziende. Questo è il punto chiave su cui dobbiamo insistere molto. Talentum sviluppa la formazione richiesta da aziende e startup”, sottolinea Arriaga sull'importanza della formazione per l'isola.

“La Formazione Professionale Duale è una grande opportunità, e, continua Arriaga, penso che sia una parte importante che questo salto sia stato fatto, perché abbiamo sempre detto che normalmente la formazione formale è quella che va più lenta, E la cosa più difficile è adattarsi alla realtà, e questa FP Duale la cosa buona che avrà è che tutto ciò che potrebbe non entrare nel curriculum lo imparerà in azienda e quella conoscenza della vita reale, penso che sia fondamentale. Per questo ci aspettiamo molto da questa formazione duale in tutte le discipline e vedremo presto i suoi risultati”

Secondo Enrique Arriaga, “un programma molto chiaro che abbiamo sviluppato è quello di onboarding, cioè che quando l'azienda arriva, come bisogna trattarla, perché finora alcuni organismi si sono dedicati a portare le imprese e poi le rilasciano qui e molte volte le imprese si stancano, Hanno problemi, non c'è nessuno che li aiuti e se ne vanno di nuovo. E poi l'aftercare, che è la cura di quell'azienda durante tutta la sua fase e crescita. Abbiamo avuto anche aziende che avevano problemi di connettività e che proprio perché non avevano fornito questo servizio, che avrebbe potuto essere facilmente risolto, sono andate via e abbiamo dovuto andare di nuovo a cercare di catturarle, Stiamo parlando ad esempio di aziende del settore dell'animazione molto importanti a livello mondiale”.

“Poi l'altro ufficio tecnico che abbiamo -prosegue Arriaga- è quello di ricerca di risorse, sovvenzioni e aiuti sia per le imprese che vanno via che per le imprese che sono qui. È un ufficio che ora, con tutti questi Fondi Next Generation, ti dice che tipo di aiuti ci sono per l'attività che stai facendo, forniamo le informazioni, ti aiutiamo a gestirle e a elaborarle. Quindi, ho appena piantato l'intera mappa di come abbiamo tutto integrato l'area di innovazione insieme con l'area di sviluppo socio-economico, con il Turismo di Tenerife attraverso la Tenerife Film Commission e poi attraverso ITER, Tutti i punti focali della RSI”.

Conclude Enrique Arriaga sul settore dell'innovazione e della ricerca, “questa è un po' la mappa che abbiamo tracciato per chiarire qual è il tabellone, in modo che non ci sfugga nessun pezzo, basato, come dico, sulla creazione di spazi, aiuti, consulenza attraverso il Parco Scientifico, formazione di talenti attraverso il programma Talentum e, soprattutto, quanto sia importante la fase in cui siamo ora, il coordinamento con i diversi enti che fanno appello ad aziende come la Camera di Commercio, Proexca, Why Tenerife, la Zona Speciale Canaria... E stiamo cercando di coordinarlo”.

“Continuiamo a crescere in spazi attraverso il nuovo Parco Scientifico di Cuevas Blancas, che sta per inaugurare l'edificio principale e lì abbiamo moltissimi metri quadrati per iniziare a costruire edifici e sedi di molte aziende, e ora siamo in un processo di selezione di 400 professionisti che faranno parte del programma Talentum attraverso una grande multinazionale per creare un centro di riferimento a livello mondiale qui a Tenerife, dando da Tenerife servizi globali, Qualcosa di simile a quello che sta facendo Atos in questo momento, che sta già facendo per quasi 2.000 professionisti”, nota il primo vicepresidente del Cabildo di Tenerife.

“Stiamo programmando un viaggio negli Stati Uniti per parlare con persone del settore gaming, audiovisivo, tecnologico. Alla fine è tutto tra Los Angeles e San Francisco. È una missione commerciale molto elaborata: identifichiamo chiaramente quali sono gli obiettivi e andiamo direttamente a quella società e non a porte fredde commercialmente, ma a porte calde, Cioè, già la sede del nostro consulente qui in quel paese e in quella città che probabilmente quella azienda sono i suoi clienti, perché già gli parlano di noi, prepara la riunione, ed è molto più fruttuosa. Il Piano Direttore richiede meno di un anno, ma sta già iniziando a dare i suoi frutti e ora dobbiamo continuare a lavorare su questa linea”.

Innovazione nella cultura e mobilità

“A livello di trasformazione digitale nel settore della cultura, abbiamo dovuto incorporare l'innovazione nel settore durante la pandemia, perché praticamente non potevamo dare rappresentazioni, Era molto limitato e attraverso diverse applicazioni e aziende siamo stati in grado di aprire i nostri musei in modo virtuale in modo che la gente potesse goderli da casa, il TEA (Tenerife Espacio de las Artes). Utilizzando anche quelle che sono le trasmissioni in streaming, poter offrire anche le funzioni della sinfonica, dell'opera...”, osserva Arriaga.

“Abbiamo anche un programma che ha a che fare con l'innovazione e la cultura, attraverso il quale gli artisti sono stati selezionati e portati in un ambiente tecnologico che cambia ogni anno, e da questo ambiente, hanno progettato un pezzo o un'opera d'arte; Si chiamava Technarte Residence, un programma che è stato un successo” dice il consigliere.

Mobilità, big data e innovazione

Per quanto riguarda la mobilità, Enrique Arriaga ci dice che “stiamo lavorando molto nell'area della mobilità con i Big Data. Acquistiamo i dati dell'azienda telefonica per stabilire matrici origine-destinazione e sapere qual è il comportamento di movimento delle persone sulla nostra isola. Abbiamo iniziato dividendo l'isola in 8 zone, poi siamo passati a 16 e ora siamo in 280 zone con cui abbiamo chiaramente come si muove ogni persona. Questo, lo abbiamo passato agli algoritmi del dipartimento Big Data della TITSA. E ricalcolano la frequenza e il percorso del TITSA in modo tale che stiamo facendo qualcosa che non è stato fatto prima”.

“Prima c'erano rotte e le persone si adattavano alle rotte che c'erano e ora Titsa, anche durante la pandemia, che è stata un momento piuttosto complicato, ciò che abbiamo fatto è adattare Titsa alle esigenze di mobilità delle persone, Sono inoltre cambiate rispetto a prima e dopo la pandemia. Normalmente negli orari delle compagnie di trasporto in guagua ci sono di solito due orari all'anno, d'estate e d'inverno. Durante la pandemia, tuttavia, abbiamo introdotto variabili di tanto per cento di occupazione e persone che hanno utilizzato tutte le restrizioni che ci ha segnato Salute in ogni momento. Per questo ogni giorno dovevamo ricalcolare tutti i percorsi di Titsa e c'era un momento in cui gli algoritmi non riuscivano a fare a meno”, afferma Arriaga.

Per il responsabile della mobilità insulare, “ci sono stati cambiamenti nel modo di muoversi sull'isola dopo la pandemia, e stiamo costantemente estraendo tutti questi dati per vedere se ora, in vista dell'ora solare, a partire da settembre, Abbiamo riconfigurato molte delle rotte TITSA adattandole alle esigenze reali. Un esempio è la rotta per Santa Cruz - Playa de Las Américas, che ha subito un aumento del 50% nel numero di utenti. Prima, molte persone che andavano a lavorare nel settore turistico erano in macchina. Oggi, con i prezzi del carburante, non è più redditizio e ciò significa che è stato necessario aumentare la frequenza. Lo stesso con l'aggiunta della carta giovane a tariffa unica per i giovani, ha fatto sì che tutti i giovani che prima prendevano la loro auto per andare a Las Americas nelle discoteche di notte, ora prendano la guaguagua perché è gratis.

Questo ci ha fatto aumentare la frequenza anche nell'orario notturno e garantire la sicurezza ai nostri giovani che non vanno più rischiando la vita in tutta quella zona“.

“Le fermate incorporano codici QR in modo tale che tu sappia a quale fermata ti trovi e ti dice automaticamente dove sono le ovaie che arriveranno al tuo sito. Tutto ciò che sono le tecnologie che portano le belle in sé, da sistemi diversi che hanno a che fare con le persone, con l'adattamento a persone con diversi problemi di mobilità o di visione. Ad esempio, molte delle nuove guaguagua, quando l'guagua arriva a una fermata, c'è un altoparlante che dice che strada è, questa guaguagua è la 110, quindi una persona con visibilità ridotta sa che è quella guaguagua, con la quale si sale”.

“Tutta la parte che riguarda già la sostenibilità della flotta, abbiamo già cambiato praticamente tutte le nostre guaguaguaguaguagua in questo prossimo contratto. Centinaia di guagua già in produzione sono ibride e i seguenti contratti saranno guagua elettriche e guaguagua a idrogeno. Stiamo anche incorporando questa nuova tecnologia, soprattutto quella dell'idrogeno, che è la più complicata anche da inserire nella nostra flotta, cioè nel caso della mobilità”, conclude Arriaga.

Traduzione di Francesca Usai