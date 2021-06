Calima en altura y temperaturas de hasta 34 grados este miércoles en Canarias

Calima en altura y temperaturas de hasta 34 grados en zonas del sur y de interior se esperan este miércoles en Canarias, donde también se prevén vientos del nordeste fuertes, según la Aemet, que ha activado avisos amarillos y naranjas por calor.

En el mar habrá noreste 4 o 5, localmente 6 en costas sureste y noroeste. Marejada, localmente fuerte marejada en costas sureste y noroeste. En costa suroeste, variable 2 a 4, brisas, rizada o marejadilla. Mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

Predicción por islas para este miércoles:

LANZAROTE

Cielos nubosos por nubosidad de tipo medio y alto. Presencia de calima en altura. Temperaturas mínimas en ligero ascenso. Máximas en ascenso moderado. Se alcanzarán los 34º C en zonas del interior y sur. Viento del nordeste con intervalos de fuerte, en especial en zonas del interior y vertiente sur por la tarde cuando no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife: 21-34

FUERTEVENTURA

Cielos nubosos por nubosidad de tipo medio y alto. Presencia de calima en altura. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, pudiendo llegar a ser notable el de las máximas en la vertiente oeste. Se alcanzarán los 34º C en zonas del interior y sur. Viento del nordeste con intervalos de fuerte, en especial en la vertiente oeste y al sur de Jandía, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario: 22-30

GRAN CANARIA

Cielos nubosos por nubosidad de tipo medio y alto. Además, en el litoral norte se esperan intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas. Presencia de calima en altura, que afectará principalmente a cumbres. Temperaturas en ascenso, pudiendo ser notable el de las máximas en zonas de costa, y el de las mínimas en zonas de interior. Se superarán los 34º C en vertientes del sur, oeste y sudeste, y de forma más localizada en medianías del norte. En zonas de interior se podrán alcanzar los 37º C de máxima y las mínimas no bajarán de los 26-27º C. Viento del nordeste, que soplará fuerte al inicio en cumbres y vertientes noroeste y sudeste, y a medida que avance la mañana los intervalos de fuerte quedarán restringidos a extremos sudeste y noroeste. Predominio de las brisas en las costas norte y suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria: 22-28

TENERIFE

Cielos nubosos por nubosidad de tipo medio y alto. Además, en el litoral norte de Anaga se espera nubosidad baja a primeras y últimas horas. No se descartan precipitaciones ocasionales, que podrían estar acompañadas de alguna tormenta aislada, principalmente durante la segunda mitad del día en zonas altas donde son más probables. Presencia de calima en altura, que afectará especialmente a las cumbres e irá remitiendo al final del día. Temperaturas en ascenso generalizado, que será más significativo en vertientes sur y este. Se alcanzarán los 34º C en medianías del sur, oeste y este, y de forma más puntual en medianías del Área Metropolitana y de la vertiente norte. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sudeste y noroeste. En cumbres centrales, viento del suroeste fuerte, con probabilidad de rachas muy fuertes. Predominio de las brisas en las costas norte y suroeste. No se descartan rachas localmente muy fuertes asociadas a las posibles precipitaciones.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife: 22-32

LA GOMERA

Cielos nubosos por nubosidad de tipo medio y alto, tendiendo a abrirse amplios claros por la tarde. Además, en el litoral norte se espera nubosidad baja a primeras y últimas horas. No se descarta alguna precipitación débil y ocasional, que podrían estar acompañadas de alguna tormenta aislada, principalmente durante la segunda mitad del día. Presencia de calima en altura, que afectará especialmente a las cumbres e irá remitiendo al final del día. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Se podrán alcanzar los 34º C en zonas de interior y de las vertientes oeste y sur. Viento del nordeste, que soplará fuerte al inicio en cumbres y vertientes este y noroeste, a medida que avance la mañana los intervalos de fuerte quedarán restringidos a los extremos este y noroeste. Predominio de las brisas en las costas norte y sur. No se descartan rachas localmente muy fuertes de dirección variable asociadas a las posibles precipitaciones.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera: 22-31

LA PALMA

Cielos nubosos por nubosidad de tipo medio y alto, tendiendo a abrirse amplios claros por la tarde. Además, en el litoral nordeste se espera nubosidad baja a primeras y últimas horas. No se descarta alguna precipitación débil y ocasional, que podrían estar acompañadas de alguna tormenta aislada, más probables en zonas altas. Presencia de calima en altura, que afectará especialmente a las cumbres e irá remitiendo al final del día. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, siendo más significativo el de las mínimas. Se podrán alcanzar los 34º C en la vertiente oeste. Viento del nordeste, que soplará fuerte al inicio en la zona de El Paso y vertientes sudeste y noroeste, a medida que avance la mañana los intervalos de fuerte quedarán restringidos a los extremos sudeste y noroeste. Predominio de las brisas en las costas nordeste y oeste. No se descartan rachas localmente muy fuertes de dirección variable asociadas a las posibles precipitaciones.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma: 22-30

EL HIERRO

Cielos nubosos por nubosidad de tipo medio y alto, tendiendo a abrirse amplios claros por la tarde. Además, en el litoral nordeste se espera nubosidad baja a primeras y últimas horas. No se descarta alguna precipitación débil y ocasional, que podrían estar acompañadas de alguna tormenta aislada, principalmente durante la primera mitad del día. Presencia de calima en altura, que afectará especialmente a las cumbres e irá remitiendo al final del día. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Se podrán alcanzar los 34º C en zonas de interior y medianías del oeste y sur. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sudeste y oeste. Predominio de las brisas en las costas norte y suroeste. No se descartan rachas localmente muy fuertes de dirección variable asociadas a las posibles precipitaciones.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde: 20-28