Canarias tendrá un martes de cielos grises con lluvias en el norte

Canarias tendrá este martes cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, en Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos, más abundantes en la primera mitad del día y, en el resto, pocas nubes o despejado.



Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé baja probabilidad de lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve.



Las temperaturas seguirán una jornada más con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas, mientras que el viento soplará del nordeste moderado con intervalos de fuerte en los extremos noroeste y sureste de las islas de mayor relieve



Las aguas costeras de La Palma esperan componente este o noreste de fuerza 4 o 5 -escala Beaufort-, localmente 6 en el noroeste y sureste. Fuerte marejada, localmente marejada. Mar de fondo del norte con olas de 1 metro. En la costa suroeste, variable 2 o 3 y marejadilla.



El Hierro habrá vientos del este o noreste de fuerza 5, temporalmente 6 en el noreste; fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 metro. En la costa suroeste, variable 2 o 3 y marejadilla.



Tenerife y La Gomera tendrán noreste de fuerza 4 o 5, localmente 6 en los extremos noroeste de ambas islas, y 6 o 7 en el sureste tinerfeño. Fuerte marejada o marejada. Mar de fondo del norte de 1 metro. En las costas suroeste de Tenerife y sur de gomero, variable 1 a 3 y marejadilla.



En Gran Canaria esperan componente del noreste de fuerza 5, localmente 6 a 7 en costas sureste y oeste. Fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 metro. En la costa suroeste, variable 1 a 3 y marejadilla.



Las aguas costeras de Lanzarote y Fuerteventura habrá norte o noreste de fuerza 5, localmente 6. Fuerte marejada y mar de fondo de componente norte de 1 metro.



La predicción del tiempo para este martes, por islas, es la siguiente:



LANZAROTE



Cielos nubosos durante la madrugada que darán paso a intervalos nubosos en las primeras horas del día. No se descarta que pueda caer algo de precipitación débil en las últimas horas del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente norte, con intervalos de fuerte en el interior y costa sur durante la primera mitad del día.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife: 18-25



FUERTEVENTURA



Cielos nubosos durante la madrugada que darán paso a intervalos nubosos en las primeras horas del día. No se descarta que pueda caer algo de precipitación débil en las últimas horas del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente norte, con intervalos de fuerte en el interior y península de Jandía a partir de mediodía.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario: 19-24



GRAN CANARIA



En el norte y nordeste, nuboso o cubierto, con algunos intervalos nubosos en las horas centrales del día. En el sur poco nuboso o despejado en general. Probabilidad de lluvias débiles ocasionales en el norte, principalmente en la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, siendo fuerte en vertientes sureste y noroeste. Predominio de las brisas en la costa sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria: 19-23



TENERIFE



En el norte y nordeste, predominio de cielos nubosos. En el resto de zonas, intervalos nubosos con predominio de cielos pocos nubosos o despejados durante la tarde en el sureste. Probabilidad de lluvias débiles ocasionales en el norte y sin descartarlas durante la tarde en el suroeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, siendo fuerte en vertientes sureste y noroeste. Predominio de las brisas en la costa sur. En altas cumbres centrales, viento flojo del norte.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife: 19-25



LA GOMERA



En el norte, intervalos nubosos durante la madrugada y a última hora del día, con apertura de grandes claros en las horas centrales; en el resto, cielos poco nubosos. No se descarta alguna lluvia débil y dispersa en el norte a última hora del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste, y en medianías orientadas al norte. Predominio de las brisas en la costa sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera: 19-25



LA PALMA



En el norte y este nuboso, con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales principalmente a partir de la tarde. En el suroeste y cumbres, intervalos nubosos menos abundantes en las horas centrales del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y punta noroeste. Predominio de las brisas en la costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de la Palma: 18-24



EL HIERRO



Intervalos nubosos, más abundantes en el norte, donde no se descarta que a última hora pueda caer alguna lluvia débil y dispersa. En el resto, cielos poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en punta noroeste y vertiente este. Predominio de las brisas en la costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde: 16-21