Algunas zonas de Canarias se convierten en un horno y superan los 34ºC durante este jueves

El calor sigue apretando este jueves en Canarias, donde se mantiene la alerta por altas temperaturas y riesgo de incendio forestales, activada desde este miércoles y que finaliza a las 20:00 horas, al menos en la isla de Gran Canaria, como ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2. Según los datos ofrecidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el Archipiélago está registrando generalmente temperaturas de entre 25 a 30 grados, pero hay algunas zonas que ya han sobrepasado los 34. Este es el caso del Lomo Pedro Alfonso, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, donde la máxima, por el momento, es de 36,5 grados. Otras de las zonas que parecen haberse convertido en un horno durante este jueves son el Aeropuerto de Lanzarote (34,5ºC) y Tejeda (34,3ºC), también en Gran Canaria.

La Palma supera los 34 grados en Montes de Luna

También han superado los 30 grados Puntagorda (31,4ºC) y Tijarafe (31,3ºC), ambos en La Palma, así como las Cuevas del Pinar (33,1ºC), en la localidad grancanaria de San Bartolomé de Tirajana; y San Andrés (30,3ºC), en la capital herreña.

Por el momento, el resto de las localidades canarias no supera estas temperaturas, lo que no significa que no hayan notado durante el día esta primera ola de calor del año en el Archipiélago. Algunas zonas de Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, no han llegado a los 30 grados por los pelos, después de anotar 29,3ºC en las últimas horas. El bochorno también se ha intensificado en otros municipios de Fuerteventura, como La Oliva (29,6ºC), Pájara (28,9ºC) o la zona donde está su aeropuerto (28,2ºC).

Ante estas fuertes temperaturas, La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha decidido emitir una serie de rocomendaciones para sobrellevar el calor y evitar los incendios forestales.

Ante las altas temperaturas

Limite la exposición al sol.

Manténgase en lugar bien ventilado.

Ingiera comidas ligeras y regulares, ricas en agua y sales minerales, como frutas y hortalizas.

Beba frecuentemente agua o líquidos.

Vístase con ropa de colores claros, cubriendo la mayor superficie de piel posible y la cabeza.

Evite ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día.

Interésese por las personas mayores y enfermas, y aquéllas que vivan solas o aisladas.

Tenga en cuenta que las altas temperaturas favorecen el riesgo de incendios forestales.

Para evitar incendios