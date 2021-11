Antona, sobre las ayudas a los afectados por el volcán: “ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos”

El senador autonómico y portavoz del Grupo Popular en el Senado, Asier Antona, preguntará al Ministro de Presidencia, responsable de coordinar las ayudas del Gobierno de España, durante el pleno que se celebra este martes en la Cámara Alta cuándo llegarán las ayudas a los palmeros.

Antona pone en valor el buen entendimiento y la unidad que ha habido entre las administraciones durante estos casi dos meses que lleva el volcán en erupción, pero no duda en señalar que “ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos”. Asimismo, explica que durante su intervención también trasladará la preocupación que tienen los afectados porque las ayudas no llegan, “los palmeros piden inmediatez y eficacia, y esto no se está produciendo según nos trasladan los propios afectados”, asegura. El senador sostiene que es fundamental que las ayudas a las que se comprometió el Gobierno de España lleguen cuanto antes, “porque pese a que nadie duda de la buena voluntad del Ejecutivo Central, son muchas las familias que lo están pasando mal, y necesitan recuperar su vida cuanto antes. El futuro de La Palma está en juego, y no podemos ponerlo en riesgo porque no se hagan las cosas en tiempo y forma”, apunta.

Por último, el senador recuerda que “es fundamental que las instituciones continuemos trabajando juntas, y ofreciendo respuestas a los damnificados, para seguir siendo más fuertes que el volcán”.