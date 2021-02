El Ayuntamiento de Los Llanos apoya la iniciativa de IUC para impedir los cortes de luz en los colegios

En el Pleno ordinario del mes de enero del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane se aprobó, por unanimidad, una moción presentada por Izquierda Unida Canaria (IUC) para evitar los cortes de suministro eléctrico en centros educativos del Archipiélago, se indica en una nota de prensa de IUC.

IUC, añade, trasladó al Consistorio llanense la problemática de estas interrupciones que en el municipio han afectado al Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Mayantigo y que “son consecuencia de una demanda de mayor potencia que la contratada por la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias y también de la activación, por parte de la empresa comercializadora eléctrica, en este caso Endesa, del Interruptor de Control de Potencia (ICP), un instrumento del contador que interrumpe el suministro eléctrico”.

Felipe Ramos, portavoz de IUC, recordó en su intervención que “es necesario que Endesa no interrumpa el suministro energético, no solo por una exigencia ética, ya que se trata de una empresa multinacional que en los nueve primeros meses del año pasado ganó 1.511 millones de euros más que el anterior, sino también porque diversas sentencias han ido considerando que la enseñanza obligatoria es un servicio esencial y no se puede llevar a cabo la supresión del suministro.”

Además, el portavoz de IUC recordó “la necesidad de financiar nuevas instalaciones eléctricas en el centro que se ha visto afectado y en aquellos otros del municipio que lo necesiten, tanto con fondos propios, como con aquellos que puedan ser trasferidos por la Consejería de Educación”.

La moción, se apunta en la nota, que contó con enmiendas del grupo de Gobierno, incluye entre otros acuerdos que la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias reconsidere la dotación de potencia actualmente contratada en los colegios y que el Gobierno de España modifique el Real Decreto 1955/2000 que no incluye el alumbrado de los centros educativos como servicios declarados esenciales en los que no se puede llevar acabo la suspensión del servicio de suministro.