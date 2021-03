CC de Breña Baja: “La improvisación del Cabildo ha dejado sin servicio la línea de guaguas que va al Hospital”

Coalición Canaria (CC, en una nota de prensa, señala que “la improvisación del Cabildo ha dejado temporalmente sin servicio de guaguas a casi todo el municipio de Breña Baja tras la suspensión, sin previo aviso, de las paradas de la línea 35, la que va al Hospital, debido a las obras que se ejecutan en la carretera LP-204.

“No ha habido ninguna comunicación del Cabildo ni tampoco un bando del Ayuntamiento para advertir a los usuarios habituales del transporte público”, informa Yessica Pérez, portavoz de CC en el Consistorio de Breña Baja. “Muchos de ellos esperaron ayer (lunes) en vano en las paradas a que pasara la guagua que, sobre todo las personas mayores, cogen para acudir a las consultas del Hospital y para moverse por el municipio”.

“Preguntaremos en el Ayuntamiento si el Cabildo les avisó del corte del servicio de guaguas por las obras en la carretera, porque, de ser así, la responsabilidad sería del Ayuntamiento por no haber informado a los vecinos y por no pedir una alternativa para no dejar a la gente sin guagua”, adelanta la concejala de CC.

En la nota se apunta que “la única comunicación al respecto la hizo la compañía de Transporte Insular de La Palma en sus redes sociales, reconociendo, además, que a ellos también les había pillado de sorpresa el inicio de las obras”.

“Se ha suspendido la parada de San Antonio, la del Instituto, la de cuatro Caminos, la de San José y la del Parador y si sumamos a eso que hace ya tiempo que no hay servicio por Las Ledas, los vecinos y vecinas que no disponen de otro medio se ven seriamente afectados”, apunta la portavoz de CC.

“Son decenas las personas del municipio que utilizan la guagua a diario y para muchos mayores es el único medio de transporte que tienen a su alcance”, se añade en la nota.

“El Cabildo y el Ayuntamiento, en su improvisación y desorganización habitual, se han olvidado de ellas y no solo no les ha avisado del corte del servicio, sino que tampoco sabemos cuánto tiempo va a estar suspendido y si se va a habilitar alguna alternativa para no dejar a los núcleos principales del pueblo sin guaguas”, advierte Yessica Pérez.

Desde el grupo de CC “pedimos a ambas administraciones que informen cuanto antes de la duración prevista de este corte de servicio y que ofrezcan alternativas para quienes no tienen otro modo de desplazarse”, concluye.