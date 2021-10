La colada de Las Hoyas se encuentra este domingo detenida sin avanzar hacia el mar

La Dirección de la Emergencia del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca) ha actualizado este domingo el informe sobre la evolución de la erupción y pide “especial atención” en la carretera a los habitantes del Valle de Aridane "ante la caída de ceniza".

La colada más al sur del volcán de La Palma alcanza una velocidad "importante" en las últimas horas y engulle superficie no afectada

Indica que la colada más activa (la número 3) hasta el momento, que ayer sábado alcanzó Las Hoyas, se encuentra detenida sin avanzar hacia el mar.

También apunta que siguen abiertos los accesos de entrada y salida hacia Puerto Naos y añade que hoy domingo podrán recoger sus enseres domésticos todos los vecinos y las vecinas evacuados (salvo los de la Bombilla, por su proximidad con la última colada.

Para regar en las fincas de Puerto Naos, Charco Verde y El Remo debe concertar turno con su comunidad de regantes.

Para facilitar las tareas de los equipos de seguridad, se recomienda acceder a Los Llanos de Aridane y Tazacorte por el camino de las cuestas de El Paso o Hermosilla.

Estas medidas pueden variar según las condiciones meteorológicas y evolución del proceso eruptivo. Manténgase informado en las fuentes oficiales.

Colada 3

El director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, señaló este sábado en la habituación rueda de prensa para informar sobre proceso eruotivo que la colada 3 se ha derramado sobre la colada 9 a la que se ha unido siguiendo vaguadas, hasta llegar a las inmediaciones de la costa. Esta colada, dijo, es la que está provocando mayores daños y afectando a edificaciones, plataneras e invernaderos a su paso.

Al mediodía de este sábado, apuntó, se encontraba a unos 400 metros del mar y , dijo, se está monitorizando, aunque no se descarta que no alcance el agua dado que existe una zona llana en la que puede extenderse. No obstante, si llegara al mar, comentó, no haría falta tomar medidas de confinamiento ya que se trata de una zona ya evacuada y el núcleo de San Borondón se encuentra a 3.800 metros, distancia suficiente para no resultar afectado.

Sobre la colada 4, expuso, lleva varios días parada cerca de la playa del Perdido y "no parece tener mucha alimentación". No obstante, el Pevolca "la sigue vigilando porque en este caso el contacto de la lava con el mar sí obligaría a tomar medidas de confinamiento de los núcleos costeros de Tazacorte".

Por su parte, la portavoz del Comité Científico y directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, María José Blanco, explicó que el foco emisor de lava del flanco noroeste del cono principal surte una colada que se mueve hacia el suroeste sobre coladas previas, bifurcándose en dos brazos, uno de los cuales avanza hacia el oeste y otro hacia el suroeste. Este último flujo lávico rebasa el frente de las coladas 1 y 3, moviéndose sobre terreno no afectado previamente en dirección suroeste, avanzando 1.500 metros en las últimas 24 horas, llegando a la isla baja en la zona de Las Hoyas.

La superficie afectada por la erupción volcánica se estima en 963,73 hectáreas, 48 hectáreas más que el último dato, mientras que la anchura máxima entre las coladas ha aumentado en 100 metros hasta los 3.000 debido, principalmente, al avance de la colada 3. Dentro de esta extensión entre coladas hay zonas que no han sido dañadas por la lava.