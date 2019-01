Roland Satterwhite: “Me gusta compartir ideas sobre la humildad, el dolor y la poesía”

Roland Satterwhite empezó a tocar el violín con tan sólo 4 años. Con 16 empezó a cantar sus propias canciones. Se considera instrumentista, compositor y cantante a partes iguales. A lo largo de su trayectoria ha realizado giras internacionales con Albita (EEUU), Marta Gómez (Colombia), Jorge Pardo (España), Marta Topferova (República Checa), Django Lassi (Alemania) o Fanfare Kalashnikov (Rumanía). Ahora junto al cuarteto de cuerda holandés North Sea String Quartet el norteamericano llega a Canarias para presentar Songs for flying, un EP de 6 canciones inspiradas en el blues y el folklore americano, africano e irlandés, todas ellas escritas por él y arregladas por el cuarteto para la ocasión.

El violinista, cantante y compositor norteamaricano Roland Satterwhite presentará Songs For Flying junto a North Sea Strig Quartet los días 22, 24, 25 y 26 de enero en La Palma. La primera cita será el martes 22 en las Antiguas Salinas de Los Cancajos (Breña Baja). Posteriormente, el jueves 24, estará en la Sala de Exposiciones de Las Tricias (Garafía), el viernes 25 en la Casa de la Cultura de Tazacorte, y el sábado 26 en la Casa de la Décima de Tijarafe.

-¿Cómo llega a usted el Jazz, el Delta Blues y la música africana, entre otras?

-Lo cierto es que no pienso demasiado en el estilo. Soy más bien una persona que se guía por el sonido y el significado de las cosas. Líricamente me gusta compartir ideas sobre el espacio, la humildad, el dolor, la ambigüedad y la poesía. Todo eso lo encuentro en el blues. En cuanto a lo sonoro, me gustan las sonoridades que hacen vibrar. Esas que hacen que tu sangre se caliente y te sientas feliz de estar vivo. Las he llegado a encontrar en la música gnawa, el afrobeat o en los grooves de la guitarra guineana.

-¿Cuándo empezó a poner letra y voz a sus propias composiciones?

-Desde un principio mis composiciones siempre tuvieron letra. A veces hago un groove (patrón-línea rítmica) intentando encontrar así la canción pero, a mi modo de entender la música, nunca hay canción sin letra.

-¿Cómo surge la colaboració n con North Sea String Quartet?

-Fue a través de Yanna Pelser. Ella le propuso al grupo arreglar mis canciones. Posteriormente surgió la idea de plasmarlo en un EP, que es el que ahora publicamos. Haberlos conocido es una bendición. Me siento muy afortunado. ¡Es genial trabajar con ellos!

-¿Dónde se grabó este trabajo?

-Realmente la grabación de todos los temas la hicimos en mi apartamento en Berlín. Desafortunadamente teníamos un presupuesto muy limitado, pero eso no ha impedido que, con los medios disponibles, pudiésemos plasmar nuestra música. Considerando las limitaciones, estoy orgulloso de lo que hemos logrado. En los tiempos actuales es posible hacer música de otra manera.

-¿Cuáles son sus próximos planes?

-Estaremos de gira por Canarias presentando este EP. En principio la gira pasará por la isla de La Palma y también por Gran Canaria. ¡Lo siguiente será escribir muchas más canciones!

-¿Dónde puede encontrarse el EP?

-Está disponible en Bandcamp (northseastringquartet.bandcamp.com) y también estará disponible en formato físico en nuestros conciertos.

Roland, los temas y la inspiración

Prison Cell: La lectura de El miedo a la libertad de Erich Fromm generó en mí un cambio de mentalidad. Hay equilibrio entre un carácter cursi y una línea poética perspicaz. Supongo que la canción surgió de esa primera línea.

Our Love W ill R each the S ea: Nuestro amor llegará al mar sin importar a quién amamos en la eternidad del universo, sólo importa el simple hecho de amar. Todos nos convertiremos en polvo y volveremos al mar eterno del vacío.

Hello Yeah: Es un intento de encontrar algún tipo de reconciliación entre razas y cómo esa crisis de identidad se relaciona con a qué y a quiénes amamos.

One Eye In, One Eye Ou: Habla del terror que deben haber sentido aquellas personas que huyeron del conflicto sirio. También se inspira en un cierto tipo de egoísmo que veo en los padres. ¿Por qué amar a un ser más que a otro?

Live it Blues: Se inspira en Charlie Parker, a quien cita diciendo: “Si no lo vives, no saldrá de tu instrumento”. Quizás es hora de disfrutar un poco más de la vida.

Autobiography: El coro dice: “Sigo intentando creer en todas las canciones de cuna que me han cantado”. No dice realmente que no pueda, pero lanza una pregunta al aire.

AGENDA

LA PALMA

-Martes 22. 20:15 horas. Antiguas Salinas. Los Cancajos (Breña Baja). Entrada 10 euros

-Jueves 24. 20:15 hora. Sala de Exposiciones de Las Tricias (Garafía). Entrada 15 euros

-Viernes 25. 20:15 horas. Casa de la Cultura de Tazacorte. Entrada 15 euros

-Sábado 26. 20:15 horas. Casa de la Décima de Tijarafe. Entrada 15 euros

GRAN CANARIA

-Domingo 27. 20:00 horas. Solo Roland Satterwhite y Jam Session en Fábrica Isleta. Las Palmas de Gran Canaria. Entrada 5 euros

-Jueves 31. 20:00 horas. Paraninfo de La Universidad. Las Palmas de Gran Canarias. Entrada libre