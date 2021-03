Abierta la inscripción del concurso ‘La Palma Rueda’ del Festivalito

Este martes, 30 de marzo, se ha abierto el plazo de inscripción para participar en el concurso de rodajes La Palma Rueda, que tendrá lugar durante la XVI edición del Festivalito, Festival de Cine de las Estrellas, del 14 al 22 de mayo de 2021, se indica en una nota de prensa del certamen. “Quienes quieran participar tendrán la posibilidad de inscribirse en la página web del Festivalito hasta una semana antes del certamen, el viernes 7 de mayo. Quienes lo pretendan hacer después, no podrán participar oficialmente en el certamen”, señala.

La Palma Rueda, apunta, “es el concurso de rodajes pionero en el mundo. Desde que iniciara su andadura en 2002, el Festivalito nos recuerda cada año que no es un festival de cine al uso, sino que es un festival donde se hace cine. Como cada año, la organización del certamen reta a todos los participantes a idear, rodar y editar un cortometraje durante la semana del festival, basándose en un lema que es revelado en la Ceremonia de Inauguración en el municipio de El Paso”. La organización indica que “no todo el mundo está preparado para participar en este duro concurso de rodajes, por lo que anima a quienes quieran hacerlo a prepararse física, mental, emocional y espiritualmente. Al final, lo más importante siempre no es terminar el cortometraje, sino convivir durante una semana con cientos de cineastas, actrices, actores y técnicos venidos de sitios dispares, y con la gente que reside en la isla de La Palma, compartiendo un sueño común: la vida”.

Recuerda que este año la sede del festival estará ubicada en los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane. En El Paso, añade, tendrá lugar el grueso de actividades desde el viernes de inauguración hasta el martes 18 de mayo, y en Los Llanos de Aridane, a partir de ese martes y hasta el sábado de clausura. Del mismo modo, los rodajes se llevarán a cabo a lo largo de toda la Isla.

Para poder entrar “a concurso y ser valorado por el jurado”, señala, “los participantes han de cumplir una serie de normas, detalladas en la ficha de inscripción. En ellas se remarca que todos los participantes y todos los rodajes han de cumplir los protocolos de seguridad, guías de actuación y las medidas de prevención de la COVID-19 que estén vigentes durante su celebración”.

Apunta que “las novedades de esta nueva edición consisten en que todos los cortos rodados serán proyectados en streaming la tarde noche del Maratón de Cortos, en Los Llanos de Aridane. Durante la ceremonia de clausura volverán a ser proyectados en streaming únicamente los cortos finalistas. Del mismo, todos los cortos rodados serán subidos a internet y a las redes sociales, al día siguiente a la Clausura, al menos durante la semana siguiente al Festivalito”.

Explica que “el espíritu de La Palma Rueda no es el de competir ni mucho menos proclamar quienes han sido los mejores. Esa es la razón por la que se galardonan los cortos más destacados en cada sección, que no necesariamente son los mejores. Entre los premios destaca siempre el Premio Especial a la Distribución que otorga la distribuidora canaria Digital 104. También llama especialmente la atención el Premio Especial Arco Iris-Love Festival, al cortometraje que visibilice de forma destacada los valores de Igualdad, la no discriminación por la identidad, orientación sexual o razones de género y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y como una nueva novedad, en esta edición se incorpora el Premio Especial Reserva de la Biosfera al cortometraje que destaque los valores naturales de la isla de La Palma”.

En la pasada edición de La Palma Rueda, agrega, tomaron parte oficialmente un total de 275 participantes, venidos en su mayor parte de las Islas Canarias, pero también de lugares como Madrid, Soria, Valencia, Segovia, Salamanca, Albacete, Asturias, Bolivia, Argentina y Bélgica.

A lo largo de las anteriores quince ediciones se han rodado 845 cortometrajes. Gran parte de ellos, indica, se puede ver en la videoteca del Festivalito La Palma

Desde que terminó la anterior edición, concluye la nota, la organización del Festivalito lleva trabajando codo a codo con la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Consejería de Turismo del Cabildo de La Palma, así como con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, así como con los Ayuntamientos de Los Llanos de Aridane y El Paso, para poder sacar adelante esta nueva edición del Festivalito La Palma, Festival de Cine de la Estrellas, que “siempre tiene como bandera el que probablemente sea el concurso de rodajes más importante del mundo, La Palma Rueda. Además, cuenta con el patrocinio y colaboración de diferentes empresas como Cajamar, Universidad del Atlántico Medio, Digital 104, Autos Oasis, Viajes insular, Isla Bonita Love Festival, Reserva de la Biosfera de La Palma, entre otros”.