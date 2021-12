La Palma acoge tres conciertos del Festival de Góspel de Canarias

El Cabildo de La Palma, a través de la Consejería de Cultura que dirige Jovita Monterrey, y el Festival de Gospel de Canarias traen en su decimosexta edición la oportunidad de disfrutar de tres conciertos de este característico estilo musical y coral en la Isla.

El primero de ellos se celebra este domingo, 5 de diciembre, a partir de las 20:00 horas, en la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat en San Andrés y Sauces, poniendo en escena el grupo Joyful Góspel Singers el espectáculo The Sound of New Orleans.

Jovita Monterrey destaca que Joyful Gospel Singers es una de las formaciones más reconocidas en ámbito internacional. En sus componentes corre la esencia histórica de la música callejera de Nueva Orleans.

Con una trayectoria que alcanza su cuarta década, poseen numerosos trabajos discográfico que recorren la historia de su ciudad, y en los que han contado grandes de la escena como Yolanda Adams, Thelma Houston, Bryan Adams, Earth Wind & Fire, Kirk Franklin, la diva del blues de Nueva Orleans Marva Wright y la banda pop alemana PUR.

Jovita Monterrey pone de relieve que esta oportunidad de disfrutar del góspel se ampliará el 19 de diciembre con la presencia de Clarence Bekker en la iglesia de El Paso, así como el 23 de diciembre con la Escuela de Góspel de Canarias, que actuará en el Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma.