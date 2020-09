Elsa López: “No podemos decidir el lugar donde nacemos, pero sí en el que vivir y morir”

Elsa López es desde este viernes, 18 de septiembre, Hija Adoptiva de La Palma aunque La Palma siempre ha sido su tierra desde que llegó a ella siendo una niña. Tras recibir el nombramiento, la escritora y poeta nacida en Fernando Poo (actual Malabo) Guinea española el 17 de enero de 1943, aunque fuera concebida en una casita en San Antonio, dijo que “no podemos decidir el lugar donde nacemos pero sí en el que vivir y morir”, informa la organización del III Festival Hispanoamericano de Escritores.

Visiblemente emocionada y rodeada de su familia, amigos y autoridades, la escritora y poeta dijo que se siente de la isla, que nunca pudo cambiar el amor que siente hacia La Palma. “La figura de la abuela, del maestro no se borraron jamás. Elegí estudiar, escribir y amar en esta isla desde ella y en ella y ahora he elegido ser la misma que fui hace 72 años cuando llegué con solo cinco y vuelvo a sentirme feliz”.

Elsa López rememoró a los que fueron los “escuderos” de su vida desde que llegó a La Palma como Juan Fierro, Pedro Luis Cobiella, Juan José Gómez y Elías Santos. “Luego llegó Garafía y el Tablado. Candito, Antonio, Eligio y Andrés y José y sus doscientas cabras como guerreros dispuestos a resguardarme de las inclemencias. Y estaban ellas, Alba, Nieves, Carmela, Emérita, Uva, Fidencia... las mujeres que me descubrieron la raíces mientras bordaban y escuchaban mis historias de muertos y fantasmas. Y estaban María, Tomasa, Magdalena, Inés y Gavina, las más ancianas del lugar, las más sabias, las que me enseñaron rezados y conjuros para sobrevivir. Todas, de una forma y de otra, me adoptaron”.

La escritora e hija adoptiva de La Palma evocó sus inicios como poeta, cuando presentó su primer libro de poesía en el escenario del teatro Circo de Marte, los recitales en Breña Baja, en Mazo, mantenedora de las fiestas del vino de Fuencaliente...Que le sirvieron para entender mejor “el milagro de esta isla y sus estrellas”.

El presidente del Cabildo Insular, Mariano Hernández Zapata, tras agradecer a los organizadores del III Festival Hispanoamericano de Escritores que el encuentro sea un referente para “todos aquellos que aman la cultura y que une a dos orillas hermanas”, destacó que “hablar de Elsa López es hablar de poesía, literatura. También es hablar de La Palma. Ha logrado convertirse en un símbolo para su pueblo. Decía Elsa que la literatura es consecuencia de su amor hacia la isla y su nombramiento el reflejo de la isla de su amor hacia Elsa”.