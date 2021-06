“En el Festival Hispanoamericano de Escritores hacemos ‘cultura viva”

El director del Festival Hispanoamericano de Escritores (FHE), Nicolás Melini, ha manifestado en una entrevista con este periódico que en este evento literario que se celebra anualmente en Los Llanos de Aridane, “hacemos cultura viva. Esto es fundamental porque (aunque sea una obviedad) somos seres humanos y por tanto queremos vernos, escucharnos, tocarnos”. “Tenemos a México como país invitado. Una novedad en el festival, tener un país invitado, que también es bastante novedosa entre los eventos de nuestro territorio de celebración, Canarias”, ha asegurado. La cuarta edición del FHE se celebrará del 4 al 9 de octubre.

¿En qué consistirá el Festival Hispanoamericano de Escritores (FHE) este año?

Tenemos a México como país invitado. Una novedad en el festival, tener un país invitado, que también es bastante novedosa entre los eventos de nuestro territorio de celebración, Canarias. Serán 20 los autores mexicanos que vengan a la isla de La Palma e intervengan en el festival, que será presencial, como el año pasado, año de la pandemia, con las medidas sanitarias que sean necesarias en octubre (el festival es entre el 4 y el 9).

Esos 20 escritores mexicanos, ¿son los previstos para el año de la pandemia, 2020, cuando no pudieron viajar?

Sí, en el caso de los autores mexicanos se trata de los que estaban previstos el año pasado, con alguna pequeña variación, porque nos parece importante cumplir con lo prometido, ser de palabra tanto con los escritores que habían sido invitados como con el público al que se les había anunciado. Entre los escritores mexicanos participantes se encuentran los novelistas y también cuentistas Élmer Mendoza, Cristina Rivera Garza y Carmen Boullosa. El crítico Christopher Domínguez Michael. Los poetas Ana García Bergua, Aurelio Major y Myriam Moscona. Gonzalo Celorio, novelista y director de la Academia Mexicana de la Lengua. El novelista Jorge F. Hernández, también director del Instituto Cultural de México en España y agregado cultural de México en España. Los también autores de novela y cuentos Antonio Ortuño, Mónica Lavín, Hernán Lara Zavala y Socorro Venegas. Los también novelistas Sealtiel Alatriste, David Toscana, Enrique Serna y Rosa Beltrán. El poeta y novelista Alberto Ruy Sánchez. Y dos de los cuatro jóvenes autores mexicanos elegidos recientemente por la revista Granta en español como más prometedores del ámbito de la lengua: Mateo García Elizondo y Andrea Chapela.

¿Por qué se ha elegido a México?

Por ser la potencia literaria en español que es. Una gran literatura y 127 millones de hispanohablantes. También influye la sintonía del festival, desde el primer año, con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La Fundación Universidad de Guadalajara ha colaborado económicamente en las tres primeras ediciones, facilitando que contáramos con autores de México. Además, miembro de nuestro consejo asesor del festival es Gonzalo Celorio, actual director de la Real Academia Mexicana de la Lengua. En este sentido, el festival siempre ha estado cerca, hermanado, con México.

¿Habrá más países invitados en el futuro?

Esperamos poder hacer, en adelante, más ediciones de este tipo. Esto es atractivo porque resulta una inmersión en otra literatura cuyas obras, normalmente, no han llegado o han llegado con cuentagotas a España, ya que se han publicado en las versiones hispanoamericanas de los sellos españoles de referencia, pero sin distribuirse en España, sólo distribuidos en el ámbito del país de origen del autor, salvo excepciones. Eso significa traer e introducir en bloque una parte significativa de una literatura que desconocemos o que conocemos muy parcialmente. Pero no hay que descartar la opción de la diversidad que hemos cultivado hasta ahora, uno de los atractivos del festival es el de juntar hispanoescritores de muchas nacionalidades, un crisol de la lengua, escucharlos en el mismo evento, entendiéndose, haciéndose entender por nosotros, por el público de las islas y por el público que nos sigue desde muchos lugares a través de los streaming. Son diálogos que no se dan al público con frecuencia, y en el festival los hacemos posibles

El festival se ha mantenido de forma presencial incluso en pandemia.

Y no lo hubiésemos hecho el año pasado de no ser posible. Hacemos cultura viva. Esto es fundamental porque (aunque sea una obviedad) somos seres humanos y por tanto queremos vernos, escucharnos, tocarnos. Es fenomenal que exista la posibilidad de realizar eventos online, pero las pantallas distancian de lo que se presencia, le resta matices o le añade otros que tal vez entorpezcan un poco la comunicación. La pantalla es mejor que nada, posiblemente, pero no debemos perder de vista que el grado máximo de la experiencia del entendimiento entre nosotros se produce en los actos presenciales. Eso en el caso del público, pero, además, juntar a los escritores, en sí, ya es un acto de relevancia, ya que ello, a su vez, los activa entre sí, genera sinergias entre ellos y también con las personas que están presentes durante su estancia, convierte al territorio que los recibe en un territorio influyente por estar haciendo algo que permite que la historia de las letras pase en cierta medida a su través.

-Quien no pueda asistir presencialmente, ¿podrá conectarse como en años pasados?

Ahora ya por varias razones. Al principio no me parecía indispensable hacer streaming, porque también queremos que la gente visite la isla para asistir al festival. Tras la experiencia de los dos años que hemos podido financiar los streaming, la balanza se inclina del lado de hacerlos, tanto por ofrecer la posibilidad de asistir a los actos desde cualquier lugar, como porque los streaming sirven además como registro y memoria. Una programación como la que hacemos merece tener un registro y creo que, en términos generales, se debería normalizar que la cultura viva de interés cuente con streaming, porque hacer un registro de ello es hacer cultura, que no se pierda lo realizado.

Un deseo para este año.

Que podamos resistir a la fuerza de la entropía, que tiende a ir desbaratando poco a poco lo que se está construyendo bien.