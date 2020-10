Los grabados utilizados en la obra del sendero GR-131 “no se han destruido”

La consejera de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, María Rodríguez Acosta, ha lamentado el daño que se ha ocasionado en el yacimiento arqueológico de Pinos Gachos, en Tijarafe, durante las obras que se están ejecutando para la mejora del sendero GR-131, encargadas por la Consejería a la empresa pública Tragsa, se informa en nota de prensa.

María Rodríguez ha destacado en una comparecencia de prensa conjunta con el jefe de Servicio de Medio Ambiente, Miguel Ángel Morcuende, que desde el departamento, con la colaboración de la Inspección de Patrimonio, se ha puesto en marcha una investigación sobre lo ocurrido y dejó claro que “vamos a llegar al fondo de este asunto, no solo para conocer en profundidad los hechos y depurar responsabilidades, si fuera necesario, sino también con el objetivo de seguir mejorando en futuras actuaciones”.

A primera hora de la mañana de este lunes se ha desplazado a la zona el Inspector de Patrimonio del Cabildo de La Palma y doctor en Arqueología, Jorge Pais, acompañado de la jefa de Comarca de Medio Ambiente. “A falta de un informe definitivo y en profundidad sobre el alcance de los daños, el inspector de patrimonio nos ha informado que los grabados están todos, no se ha destruido ninguno y aparecido uno que no se conocía”. “De los que se han colocado en el camino, de uno de ellos no se tenía constancia, y el otro sí fue extraído y trasladado de la estación, pero se puede devolver al lugar de origen o, incluso, llevarlo al Museo Arqueológico”.

María Rodríguez subrayó que “tal y como indicamos el mismo sábado en que conocimos estos hechos, desde la Inspección de Patrimonio junto con técnicos de Medio Ambiente, se dio a conocer a la empresa encargada de ejecutar las obras las localizaciones de los yacimientos que se encuentran en el tramo del sendero donde se realizan los trabajos para evitar que se dieran hechos como el que hoy, lamentablemente, estamos tratando”. “Fueron varias las visitas sobre el terreno las que realizaron los técnicos, entre otros motivos, para advertir de la presencia de estos yacimientos”, añadió.

También informó que a primera hora de la mañana de hoy mantuvieron una reunión con los responsables de Tragsa para abordar esta circunstancia, “donde hemos encontrado colaboración para conocer lo que ha sucedido en este lamentable episodio sobre nuestro patrimonio”.

“No me gustaría dejar pasar por alto que el área de Medio Ambiente ha colaborado en numerosas ocasiones con Patrimonio para recuperar y conservar los bienes arqueológicos y etnográficos de la isla de La Palma. Son innumerables las acciones que hemos realizado de forma conjunta, como la limpieza y acondicionamiento del Parque Arqueológico de Belmaco, por citar un ejemplo reciente”.

La consejera ha concluido subrayando que “Medio Ambiente trabaja por conservar y proteger el patrimonio natural de nuestra isla, pero también lucha por cuidar, defender y promover el patrimonio cultural e histórico de La Palma”.

Miguel Ángel Morcuende destacó por su parte que “en todo momento hemos estado codo con codo trabajando con el inspector de Patrimonio Histórico. Algo que hacemos habitualmente con todas las obras del Cabildo que puedan tener una afección en materia de patrimonio”.

Asimismo, señaló que son dos los petroglifos que se han movido y dejó claro que “bajo ningún concepto” desde el Cabildo de La Palma se ha minimizado la necesidad de cuidar los bienes arqueológicos. En esta línea, apuntó que también se ha contado con la colaboración del Parque Nacional en aquellos puntos del sendero que entran en este espacio protegido.