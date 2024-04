J. J. Flueck: “The Next Movement está ansiosa por actuar ante el público de La Palma”

El Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma acogerá el próximo 19 de abril el concierto de The Next Movement, formación suiza liderada por el cantante y baterista J.J. Flueck, acompañado por Pascal P' Kaeser en el bajo y sintetizador y el virtuoso de la guitarra Sam Siegenthaler.

J.J. Flueck avisa de lo que sonará en la capital palmera: “Garantizamos un concierto de alto valor musical. Nos encanta descubrir nuevos escenarios y estamos deseosos de actuar ante el público de La Palma”.

La cita tendrá lugar a partir de las 20:30 horas. Las entradas se pueden adquirir a través de la web www.entradasatualcance.com. The Next Movement es una formación que sobre el escenario presenta un espectáculo de groove, neo-soul y neo-funk. A La Palma llega para presentarnos su cuarto álbum homónimo de estudio.

El líder la formación señala que “nuestra música tiene una proyección claramente internacional. Fusionamos estilos como el funk, el soul, el neo soul y el R&B y creamos nuestra propia propuesta, con un estilo fresco muy bailable”.

Después de 4 proyectos de estudio en 3 años y varias giras, The Next Movement no solo ha demostrado su alta productividad, sino que también ha encontrado su sonido distintivo.

El nuevo álbum tiene más funk, más soul, más groove y más emociones que los anteriores. Se pueden encontraren él más baterías, guitarras y bajos que nunca. La banda está en un punto creativo alto y se dirige en una dirección clara: traer de vuelta la The Next Movement.

Auténticos currantes de los escenarios, llevan trabajando juntos más de una década como músicos solicitados y sección rítmica con más de 1.000 conciertos en su haber