Juan José Ballesta pone el broche de oro a la tercera edición de ‘Tazacortos’

Viernes 4 de junio de 2021, puede parecer un día cualquiera, un viernes más, pero no lo es. De pronto, me encuentro tecleando con fuerza y sin parar de escribir sobre ti, mi querido Bola, porque entiendo, que siempre te veremos como aquel niño que interpretaste, que vivía con sus padres y su abuela en Carabanchel, aquel barrio obrero de Madrid, aquel pequeño que llevaba una esfera metálica como amuleto y su vida estaba a punto de cambiar. De eso creo que han pasado 21 años…

Érase una vez un niño pequeño, que escondía uno de los mejores actores que ha vivido en mi estantería cinéfila, y Goya al mejor actor revelación, qué emoción, qué maravilla poder escribir hoy sobre de ti. Emocionada es una palabra que no abarca todo lo que siento en estos momentos, cuando de pronto Tazacortos y su organización capitaneada por Beatriz Gómez y Juan Diego Suárez, el Ayuntamiento de Tazacorte y Patrimonio y Cultura del Cabildo de La Palma, te hacen realidad junto a un atardecer de Tazacorte.

Eres de Parla y tu filmografía esconde auténticas joyas, El Bola, 7 vírgenes, El viaje de Carol, El embrujo de Shanghai, Entre lobos, Planta 4, Ladrones, Bruc, el desafío, Cabeza de perro, La casa de mi padre, Regreso a Moira, Oro…

Eres Concha de Plata al Mejor Actor de Cine de San Sebastián por interpretar a Tano, un adolescente que cumple condena en un centro de reforma, que recibirá un permiso para asistir a la boda de su hermano Santacana, ahora cierro los ojos y escucho la canción de La Cabra Mecánica que acompañaba su banda sonora…

“Felicidad que bonito nombre tienes, felicidad vete tú a saber dónde te metes… felicidad cuando sales solo a bailar y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres, nada más verte le dije a mi sentido común, que no me esperara levantado y al volver a casa una nota en el living room y un adiós en los morros y desde entonces duermo solo finito, acabado, caramba, ir pagando los recibos de la luz…”

Creo que la tercera edición de Tazacortos se viste de alfombra roja y por allí pasará Juanjo y su talento paseando, y de todos y cada uno de los que cámara y guion en mano, decidan crear para hacer de esta realidad, otra más normal, más habitable, más de verdad, menos de mentirita, querido Juanjo Ballesta te recuerdo en la película Ladrones, interpretando a Alex un joven que lo único que sabe es robar, pues aquí en Tazacortos, en la Isla Bonita ya nos ha robado el corazón.

Juan José Ballesta estará el 26 de junio en la gala de clausura acompañando este Festival que se celebrará del 23 al 27 en Tazacorte. Si no creía en la ciencia ficción, hoy soy un poquito menos incrédula.