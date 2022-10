La escritora palmera Lucía Rosa González inaugura la Feria del Libro de Frankfurt con Muñoz Molina

La escritora Lucía Rosa González (Todoque, Los Llanos de Aridane), a la que el volcán le arrebató la mayoría de sus propiedades y “hasta el aliento”, ha participado este miércoles en el acto inaugural de la Feria del Libro de Frankfurt junto a los también escritores Antonio Muñoz Molina y Marta Orriols y al periodista y organizador del evento literario Mattias Hügle, con los que departió. Lucía Rosa, autora del libro ‘Diario de un volcán’ (que ha sido editado también en alemán) fue la única representante canaria en el acto de apertura conocido como ‘Sofá azul’, reservado para los invitados de honor. “Es una experiencia inolvidable”, ha asegurado a este periódico, y ha resaltado que “lo interesante es que mi editora, Claudia Ghrke, envió en julio el libro a los comisarios de la feria; me lo dijo, pero imaginé que entre tantos autores nunca iban a elegirlo. Sin embargo, el 15 agosto nos llegó la invitación directamente de la Feria y para este acto inaugural, considerado el más relevante y que se difunde por televisión”. “Este miércoles fue cuando me percaté de este hecho tan significativo. Una hora para la entrevista; veinte minutos para cada autor”, cuenta emocionada.

La autora de ‘Diario de un volcán’, en el que narra la experiencia vivida en la última erupción en Cumbre Vieja, destaca que “lo que me parece reconfortante es que me haya invitado la Feria del Libro de Frankfurt directamente, y no a través de otro organismo en el que sí puede haber sesgo o arbitrariedad”.