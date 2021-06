Nicolás Melini firmará ejemplares de su último libro de cuentos en Santa Cruz de La Palma

Nicolás Melini firmará ejemplares de su último libro de cuentos, titulado Talón y editado por Ediciones Franz, el próximo viernes, 11 de junio, a las 12.00 horas, en la librería Papiro de calle Pérez de Brito de Santa Cruz de La Palma.

Talón es su nuevo libro de cuentos dedicado a las pulsiones y fragilidades de nuestro tiempo. En nuestro imaginario, el título Talón nos remite inmediatamente a Aquiles, «y por tanto a una falla, a un punto flaco», explica Nicolás Melini. Los motivos que se tratan en estos 18 relatos cortos, la mayoría especialmente breves, conforman un corpus de retales de realidad o ficción y, también, un corpus de síntomas de las fragilidades del ser humano de nuestra época. Se podría decir que estos cuentos buscan, en cierto modo, el punto débil de las personas que estamos siendo en este tiempo. Los personajes del libro son obsesos y también la prosa que los describe se encierra sobre los detalles de un modo que resulta pertinaz. El escritor parece querer contarse, hablar de sí mismo desde la ficción. Son diversos los temas sobre la contemporaneidad que se tocan en este libro: el no-lugar, la vejez desamparada del occidental, el cuerpo como identidad atacada… Fragmento a fragmento van cayendo nuevas y específicas ideas: las pulsiones incapacitantes (o suicidas) de la persona moderna, la negatividad ante el vacío existencial, la indolencia masoquista, los espejismos del narciso que somos… El libro enfrenta al lector, no permite al lector momentos de escapatoria, no es un placebo. Se trata de un dispositivo que nos sitúa y empuja contra la pared. Tras su lectura no podemos sino haber conjurado algunos de nuestros más íntimos temores. Melini siempre «consigue articular fondo y estructura con maestría», ha dicho Jacques Soubeyroux sobre su práctica literaria; Javier Moreno escribió en Quimera que son «dosis homeopáticas de Melville, de Kafka y del Gracq de El mar de las Sirtes».

Nicolás Melini (1969) ha escrito novelas y libros de cuentos, principalmente. Sus novelas publicadas son El futbolista asesino, La sangre, la luz, el violoncelo y El estupor de los atlantes (esta traducida al francés y al georgiano). Sus libros de cuentos son Pulsión del amigo, Ciénaga, Cuaderno de mis mayores e Historia sin cariño de Remedios Quiero Besarte. Cuentos y poemas suyos han aparecido en varios idiomas: árabe, rumano, inglés, georgiano, francés… En la actualidad suele colaborar en la revista Zenda y en Cuadernos Hispanoamericanos.