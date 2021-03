La Pasión de Julieta

Hice coincidir este Chester casi con el inicio de la primavera, porque mi compañera es como la estación de las flores. Conozco tres Julietas, la de William Shakespeare, la de Pedro Almodóvar y a Julieta Martín Fuentes; de ella puedo decir varias cosas, una es que es extremadamente generosa, no he visto un partido literario en el que ella sea un míster, que no cuente con la mayor parte del equipo, para ella los titulares, somos todos y todas, nunca la he visto dejar a nadie en el banquillo.

Anoto en esta pizarra también, que siempre la he visto sonriendo, incluso la última vez que la vi. Que sonreía con mascarilla incluida en unas Jornadas en El Paso, La Mirada Propia, donde estuvo extraordinaria, allí le dije: ‘te tengo un Chester’, y aquí estamos. Para seguir soñando con las letras, los proyectos, la cultura, la vida, la pluma y la tinta…

Tendremos que seguir con el negro sobre el blanco, ahora que nos sostenemos entre cine, libros, cuadros, radio, televisión… en este escenario tan desolador, que queremos pintar de verde, de ahí la primavera, para teñir de color la vida, que ya se nos deben dos estaciones de flores…

Justo se cumple un año donde tuvimos que cambiar de piel, así sin preaviso, un estado de alarma, que rompió nuestra manera de convivir a diario, así como los camaleones vamos pisando baldosas con incertidumbre, pero con el valor que dan las letras, nuestro paracaídas, que siempre acaba en un lugar donde habitar las historias, guardando la memoria.

Julieta, siempre te estaré agradecida por tantos momentos literarios, por todo lo que le cuentas al mundo. Nos vemos en la próxima estación. ¡Pasajeros al tren! Bienvenida a mi Chester.

-Julieta, qué nombre más bonito, a mí me vienen a la cabeza tres Julietas, la Julieta de William Shakespeare, la Julieta de Pedro Almodóvar y la Julieta que conozco yo y quiero presentarles hoy en mi Chester ¿Alguna vez preguntaste por qué te llamaron así? Ya parecía que lo literario te venía desde la cuna…

Muchas gracias por incluirme junto a dos Julietas tan especiales. Pregunté desde muy pequeña por qué ese nombre a mi familia, ya que todo el mundo me hacía la pregunta de dónde estaba Romeo y yo no entendía nada. Mi padre me regaló Romeo y Julieta, de William Shakespeare, y me explicó que al leerlo le había encantado ese nombre para una hija si alguna vez la tenía. Cuando nací, mi madre estuvo de acuerdo y así me llamaron, con María del Pilar detrás, que era el nombre que quería mi abuela. No sé si me ha marcado para dedicarme a la literatura, pero sin duda me ha acercado a las personas, que siempre han tenido algo de qué hablar conmigo para romper el hielo, desde llamar la atención sobre lo bonito que es el nombre hasta para bromear con que son Romeo, pasando por la pregunta que tanto me desconectaba que te comenté sobre dónde está mi Romeo. Obviamente no he conocido a ninguno de momento, a ninguno por el que merezca la pena morir. Sí he amado y he llorado como para escribir otro drama, pero no me arrepiento. Amar es lo mejor de la vida.

¿Qué tal llevas esta nueva normalidad? ¿Fue el confinamiento un momento idóneo para crear contenido? ¿Crees que la cultura es una de las grandes damnificadas de la Covid 19?

Yo lo llamaría Nuevo Mundo, porque estamos viviendo un cambio radical, aunque ahora con el estrés que padecemos y la necesidad de adaptarnos no seamos capaces de ver el alcance de todo lo que está viéndose afectado por esta situación de pandemia mundial. Lo intuyo y trato de no asustarme, porque todo son interrogantes e incertidumbre y si a corto plazo no se sabe lo que ocurrirá, ni siquiera hoy mismo, es mejor no pensar en lo que sucederá en unos años. Sin embargo, la realidad está ahí y estamos aprendiendo a lidiar con ella. Para mí lo más importante es encontrarle un sentido a mis pasos que permanezca aunque todo cambie y que las personas a las que quiero estén bien. Luego intento poner mi granito de arena escuchando, manteniendo el ánimo de quien me cuenta cómo se siente y confiando en la unidad de nuestra comunidad y en nuestras instituciones, que deben dar apoyo a las personas más desfavorecidas, y las que lo estarán, porque para eso les hemos votado. Respecto a la cuarentena reconozco que fue un mazazo terrible y que la tristeza que respiraba a mi alrededor junto a la impotencia no me permitía crear. Estuve prácticamente todo el confinamiento tratando de mantener la calma y preparándome para volver a la vida desde la intensidad vital que hace tiempo decidí que iba a dirigir mis pasos. No quiero que pase un día sin haber dicho o demostrado a mis seres queridos cuánto los aprecio y sin haber dado un paso para construir mi felicidad y hacer sonreír a quienes me rodean. La amabilidad y la paciencia son herramientas necesarias para sentirse bien con una misma.

Nacida en Gran Canaria, pero palmera de corazón, lo leí en una entrevista que te hicieron en el periódico El Día en 2019. ¿Cómo es ese hilo que te une a la Isla Bonita? Seguro que conociéndote le pones hasta un color…

Si cierro los ojos ese hilo me envolvió desde que nací y a veces tira de mí aunque yo no quiera, otras me duele porque La Palma late en mí dondequiera que esté y cualquiera que la nombre con cariño me provoca simpatía y afecto inmediatamente. Lo siento como ese árbol gigantesco que nos lleva al cielo en los cuentos, como la libertad en medio del mar, como el amor que te hace correr y regresar, porque la llevo en mi sangre, en mi forma de hablar, en las maneras que he aprendido para ser dulce pero firme, sentimental pero determinada y profunda como nuestra Caldera de Taburiente, también un poco oscura, justo lo necesario para sorprender como un volcán. Me encanta, de hecho, cuando me presentan fuera de La Palma como palmera porque, aunque también poseo la huella de haber nacido y vivido en Gran Canaria y la tengo muy presente, La Palma fue mi primer amor y, como dicen, una siempre vuelve a los primeros amores, o por lo menos yo pienso que no se olvidan.

Periodista, licenciada en Historia, guionista y escritora. Añado que eres una compañera excelente de letras, de esas que nunca deja a nadie fuera de un proyecto, eres una escritora que siempre quieres sumar, que imagina y hace realidad lo que sueña. Háblanos de tu andadura, periodismo, guiones, libros. ¿Dónde comienza el sueño?

El sueño comienza porque no podía ser. Era una niña y luego una jovencita muy tímida e introvertida, así que no levantaba la cabeza de los libros. Leía todo lo que caída en mis manos, porque, además, tengo una salud regular, novelesca diría yo, porque si hubiera sido por la facilidad que tengo para enfermarme me hubiera tocado una vida lánguida y apocada. Pero yo sentía una gran curiosidad, no podía evitarlo, y llegó un momento en el que quise más, quise más aunque mi familia y yo misma me dijera que no era posible. Todavía hoy tengo que recordarme cada día que hay que dar un paso cada vez hacia lo imposible. Así que se me ocurrió que si me hacía periodista tendría la oportunidad de hablar con todo tipo de personas, lo había leído en los libros, los periodistas entran hasta a entrevistar al presidente con sólo una llamada de teléfono. Eso iba a hacer yo, pero lo haría para escribir novelas, porque siempre me resultó más fácil escribir que hablar. Aún hoy mando interminables mensajes de wasup y me quedo muy cortada cuando tengo que responder a una llamada. Como en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria no estaba la carrera de periodismo, decidí estudiar Historia, ya que también me pareció que estos conocimientos darían profundidad a mis novelas. Y luego todo ha sido testarudez, o tenacidad porque, como yo digo, si la vida tiene que elegir entre ponértelo fácil o difícil, créeme, te tocará lo difícil. Así que hay que empeñarse y rodearse de personas valiosas de buen corazón como tú. Muchísimas gracias por esta introducción a la pregunta tan bonita que me has hecho. Las personas, sin duda, son mi gran descubrimiento. Me ha costado mucho abrirme por mi carácter, pero si descubro a alguien que merece la pena no lo olvido jamás, o eso creo yo. Y he tenido mucha suerte en eso, porque a pesar de mi timidez se han acertado a mí personas extraordinarias que me han ayudado a hacer realidad mi sueño, y espero haberlas ayudado yo a ellas también.

Lolita Pasión, Travesías, El corazón de Dévora, ayúdame a completar…

Cuentos de fuego, Cuentos de otros mundos y muy pronto Coruja, que está en la parrilla de salida de Mercurio Editorial. Desde 2018, cuando desgraciadamente perdí a mi madre, he dedicado parte de mi tiempo a los cuentos, porque he necesitado reencontrarme con la inocencia y recuperar la ilusión, así que me he recetado a mí misma belleza, mucha belleza. Para eso los niños y niñas son maravillosos. Me lo enseñó el Taller Infantil de Lectura que impartí dos años en Breña Baja y el que imparto actualmente en Gáldar, en Gran Canaria, a donde voy y vengo periódicamente. También me han ayudado mucho los Encuentros Escolares que imparto en centros educativos para trabajar emociones a través de la lectura y la escritura. Creo que cuando termino de estar con los niños y los adolescentes soy mejor persona. Ellos me hacen mejor, porque tienen claro lo que es importante. Algo que se nos olvida muchas veces a los adultos. Pero en este tiempo, y esto te lo adelanto a ti porque eres tú y te aprecio mucho, también he estado escribiendo mi tercera novela. Le falta muy poquito y tiene, por supuesto, nombre de mujer. Han sido unos años oscuros, de duelo, así que esta historia tiene mucho de lo que he descubierto dentro de mí, de esa locura que estamos viviendo todos ahora son filtro como consecuencia del Covid-19. La conozco bien, esa impotencia de que el mundo te lleve por delante y, ¿después qué? Pues después hay que levantarse. Y en eso está mi heroína, y yo con ella mientras la escribo, esta vez en clave de novela negra.

Eres codirectora en Canifo Comunicaciones, subdirectora de El Tribuno, una revista de pensamiento, completa tu andadura…

Comencé como redactora de la sección de Cultura del periódico La Provincia y de ahí pasé al Canarias7 y a presentadora en Radio Atlántico. Tras una etapa en gabinetes de prensa como AENA, la Fundación Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria y el Patronato de Turismo de Gran Canaria me retiré a escribir a La Palma mi novela Lolita Pasión. En esos años también fui jefa de prensa del Festivalito de La Palma y del Concurso de Creación Audiovisual Canarias Rueda, y colaboré como redactora del periódico digital Canarias Actual. He rodado dos largometrajes y un cortometraje y mis queridos libros. Actualmente, colaboro en la tertulia de periodistas de Canarias a las 6, de Canarias Radio La Autonómica. Si lo piensas nunca he podido separar el periodismo de la literatura y el audiovisual, porque también soy guionista, y quizás es porque todas estas actividades tienen un mismo fin, como te decía antes, vivir, vivir fuera, conocer el mundo y a quienes habitan en él, y contarlo.

La radio, ese medio también te gusta. Imagino una Julieta parecida a mí, que le encanta oler a libro nuevo y a prensa en papel…

Sí. Me parezco mucho a ti en eso, y en observar la vida y en amar los detalles, como he comprobado que haces tú. Parece extraño, pero la curiosidad por lo que sucede en el mundo que me provoca conocer las noticias no está reñida con mi necesidad de evadirme, que es innata, porque necesito desaparecer. Mis amigos y amigas lo saben bien y desde aquí les pido perdón, porque a veces la reflexión se realiza en solitario y yo creo que en el fondo soy un gatito silvestre, aunque siempre regreso a casa, y a las noticias y la literatura. La radio me apasiona, a pesar de que me pone muy nerviosa el directo, te da ese subidón de adrenalina que no se compara con nada, ni siquiera con un beso. Esa sintonía antes de estar en el aire, la mirada cómplice a los compañeros y compañeras, el giro de los acontecimientos que puede suceder mientras estás en directo y debes reaccionar. Creo que ahí está el enganche del que hablan todos los profesionales. La radio te mide, mide tu capacidad de pensar, tu templanza, tu curiosidad y, por supuesto, tu capacidad de comunicarte, lo cual viene muy bien para el día a día.

Tu taller infantil de lectura en familia Guanartemes y Guayarminas de Gáldar continúa a pesar de la pandemia. Cuéntame ese proyecto tan tuyo, porque no le veo otra firma, es muy tú, muy de alma y de compartir…

Decidimos seguir cuando vimos que las familias iban a estar 24 horas durante no sé cuánto tiempo encerradas en casa con sus niños y niñas. Entonces mantuve muchas conversaciones con el Ayuntamiento de Gáldar, a través de la concejalía de Educación, que en todo momento me ofrecieron su apoyo y confianza para pasarlo a online sin saber muy bien de qué manera. En aquel momento nadie sabía cómo hacer nada y fue una prueba muy dura, sobre todo para las familias, en las que yo no hacía más que pensar, porque un padre y una madre no tiene un lugar para desahogar su miedo y su impotencia cuando los pequeños están en casa encerrados en cuarentena en medio de una pandemia mundial. Si lo piensas, es una heroicidad lo que han hecho las familias, además de todas las personas que tienen trabajos esenciales y arriesgaban su vida saliendo a atendernos. Así que poco a poco, con mucha paciencia y hablando mucho por wasup, nos pusimos de acuerdo con la plataforma en la que haríamos la vídeo llamada de grupo, muchas no la habían hecho nunca y sentían un gran rechazo, pero finalmente nos lanzamos al aire y allí estábamos, conectados a pesar de todo, y los niños reían. Fue maravilloso. Este taller está ideado para eso, para que los pequeños rían con sus familias leyendo y escribiendo cuentos. Realmente nunca sé cómo va a ser el taller de ese día, porque tengo que verles las caritas y hablar con ellos, también con los adultos. Entre todos elegimos lecturas, nos aplaudimos al terminar de leer y de lo que comprendemos que sucede en los cuentos extraemos las claves para escribir uno propio. Al final los niños lo leen en voz alta y se emocionan mucho, porque es algo que han creado con sus padres y sus madres. Es muy importante cómo estos participan en el juego, importante y maravilloso, porque comienzan con el desconcierto de la mente lógica de adultos y terminan escribiendo historias fantásticas, relajados, divertidos y muy conectados con sus hijos.

Qué tal Isla de Mujeres, ese proyecto que acaba de salir junto a Karmala Cultura.

Isla de Mujeres. Mujeres de El Paso, que fue el municipio en el que yo realicé las entrevistas y escribí los relatos en prosa poética me dio la oportunidad de conocer cómo sienten y lo que guardan para sí 8 mujeres extraordinarias que normalmente no hablan de su vida. ¿No te provoca curiosidad saber lo que hay en el corazón de las personas que te inspiran? Pues esa fue la propuesta de Karmala Cultura y me encantó, porque hay muchas personas en el municipio en el que me he criado que, de no haber existido, quizás tampoco hubiera existido yo tal y como me conoces. Los referentes son fundamentales para decidir hacer una cosa u otra. Para estudiar o no, para levantar la voz en una reunión de hombres o no, para perseguir un sueño o no. Todas las mujeres que nos encontramos nos cambian, los hombres también, pero ha llegado la hora de escucharlas a ellas, de escribir sobre ellas, de decir en voz alta sus nombres. Porque somos iguales y no se han contado sus historias por igual en toda la Historia de la Humanidad. Piénsalo.

¿Qué espera Julieta de abril?

De abril espero un rayo de sol, un baño en la mar salada, una caricia y seguir escuchando la risa a carcajadas de las personas a las que quiero y que he sentido tan tristes en 2020 y lo que va de 2021. Es el mes de mi nacimiento, así que espero vivir todo esto como si fuera la primera vez porque, realmente, cada momento nuevo es un lugar donde no hemos estado nunca. Lo leí una vez en algún libro y me ha venido bien recordarlo en estos últimos tiempos en los que hemos tenido restringidos nuestros movimientos y no resulta fácil salir de nuestra isla. La primavera es la sonrisa del año, que llega cuando más frío tenemos en el cuerpo. Y hay que agradecerla y dejarse invadir por ella.

Esta última pregunta es abierta, para que nos cuentes lo que quieras, es toda tuya, te escuchamos…

Soy de esas personas que si me pides que hable no puedo evitar quedarme callada, así que haré un esfuerzo contra mi naturaleza introvertida y diré que quiero ser optimista. No porque no vayan a venir cosas que superar, siempre las hay, sino porque he visto a personas darme las gracias por la calle por cederles el paso para guardar la distancia social en esta época difícil, porque muchas personas que teletrabajan han tenido una paciencia infinita conmigo a la hora de realizar trámites nuevos, porque he sido testigo del apoyo de unos a otras en supermercados, farmacias, colegios, centros de salud y otros mundos que han tenido que adaptarse a hacer su trabajo con mascarilla, gel y muchos malos humores ajenos. Así que a solas pienso que esas personas, aunque existan otras que se comporten de forma terrible, esas personas existen y para mí son las que cuentan. Por eso me gustaría que entre todos y todas sumáramos, para que cada vez haya más y para que, venga lo que venga, gane nuestra humanidad.

Gracias, compañera