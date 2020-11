“Queremos retomar las excavaciones en la Cueva del Tendal para aportar datos novedosos sobre la arqueología palmera”

El yacimiento de la Cueva del Tendal de San Andrés y Sauces es “el que mayor información ha proporcionado sobre la vida y cultura benahoaritas y queremos retomar las excavaciones para aportar novedosos datos de la arqueología palmera”, ha asegurado a este digital Jorge Pais, doctor en Arqueología e inspector de Patrimonio del Cabildo, quien ha adelantado que “en estos momentos estamos ultimando los detalles de este nuevo proyecto que, en cuanto tengamos asegurada su financiación y los correspondientes permisos, se comenzará a llevar a cabo en un plazo relativamente corto, que se puede traducir en meses”.

En días pasados, Jorge Pais visitó el yacimiento de la Cueva de El Tendal junto a Juan Francisco Navarro Mederos, investigador y profesor de la Universidad de La Laguna, que ha coordinado las cinco campañas de excavación que se han llevado a cavo en este enclave aborigen; Amelia Rodríguez Rodríguez, responsable de los estudios sobre industria lítica, y los jóvenes investigadores Jonathan Santana Cabrera y Jacob Bentejuí Morales, especialistas en restos humanos y semillas, respectivamente, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La visita tuvo como objetivo “ver la posibilidad de volver a retomar los trabajos y excavaciones en el Cueva del Tendal, que, a pesar de los numerosos destrozos ocasionados por los expoliadores, aún puede aportar abundantes datos sobre la vida y cultura de los benahoaritas”, asegura. Si el proyecto finalmente sale adelante, subraya Pais, “no tenemos ni la más mínima duda de que la antigua Benahoare volvería a colocarse en un lugar privilegiado en lo que a investigación arqueológica del Archipiélago canario se refiere, tal y como lo fue antaño. Y es que la Cueva del Tendal todavía no nos ha revelado, ni muchísimo menos, todos sus secretos. Estamos absolutamente convencidos de ello”.

Cuatro tesis doctorales. “La Cueva del Tendal es el yacimiento arqueológico, con diferencia, que mayor información ha aportado sobre la vida y cultura benahoaritas. Hasta la fecha, se han realizado cuatro tesis doctorales sobre la arqueología de La Palma y, tres de ellas (Ernesto Martín Rodríguez, Amelia Rodríguez Rodríguez y Jorge Pais Pais) están centradas sobre las investigaciones desarrolladas en este yacimiento: Ecología Cultural, industria lítica y estudios zooarqueológicos”.

Semillas carbonizadas. “El Área C, parte izquierda de la cueva de habitación, cuenta con una potencia estratigráfica de más de 7 metros de espesor, que la convierte en la mayor de Benahoare, con diferencia, y se rescataron miles de restos (cerámica, industria lítica, restos de fauna doméstica, cenizas, carbones, etc., y apenas sí han comenzado a estudiarse. Además, en esa zona es donde aparecieron las semillas carbonizadas de trigo, cebada, lentejas y habas que demostraron que los benahoaritas practicaron la agricultura, en contra de lo que apuntaban algunas fuentes etnohistóricas. Es precisamente en esta zona donde pretendemos concentrar las nuevas investigaciones, especialmente centradas en obtener nuevos datos sobre cereales, estudios genéticos de la fauna doméstica, dataciones absolutas, etc.”.

Equipo multidisciplinar. “El equipo de investigadores estará compuesto por un elenco multidisciplinar, y especializado en diferentes disciplinas, en el que destacan la mayor parte de los componentes del equipo de excavaciones inicial, con Juan Francisco Navarro Mederos, al que nos adherimos Amelia Rodríguez y Jorge Pais a partir de la campaña de 1985, y miembros nuevos como Jonathan Santana y Jacob Morales, que representan la nueva generación muy bien preparada. Estamos absolutamente convencidos que la experiencia y colaboración de todos y todas aportará datos muy interesantes y novedosos sobre la arqueología palmera”.

Protección del patrimonio cultural. “La apertura del Parque Arqueológico del Tendal, que constituye un modelo a nivel insular de lo que deben ser este tipo centros museísticos, ha significado, junto con la apertura del centro Benehauno (El Paso), un importante paso en las políticas insulares en lo que ha protección y puesta en valor del patrimonio cultural de La Palma se refiere. No cabe duda de que un plus de calidad significará que los visitantes del Parque Arqueológico de El Tendal puedan comprobar, in situ, las nuevas excavaciones arqueológicas.

Apoyo institucional. “Para llevar a cabo este proyecto es imprescindible el apoyo y la colaboración de la Dirección General de Patrimonio Cultural de Canarias, que dirige María Antonia Perera Betancor, y de la Consejería de Cultura y Patrimonio del Cabildo de La Palma, a cuyo frente se encuentra Jovita Monterrey Yanes. Ambas instituciones están igual de ilusionadas y ya nos han mostrado su apoyo”.