Rozalén abre la 'Puerta Violeta' del Isla Bonita Love Festival en un concierto adaptado a la normativa sanitaria por la COVID-19

Rozalén, una de las principales voces de la canción de autor en español, actuará este sábado en el recinto habilitado en los aparcamientos del puerto de Santa Cruz de La Palma. El concierto, que se inicia a las 20:00 horas, se enmarca en el proyecto Isla Bonita Love Festival de la empresa pública Sodepal y contará además con la promesa del pop nacional, Yoly Saa, se informa en nota de prensa.

El espectáculo musical, adaptado a todas y cada una de las medidas que fijan las Autoridades Sanitarias por la COVID-19, fue presentado esta mañana en La Alameda, uno de los espacios urbanos más emblemáticos de la capital. La artista manifestó que “este festival es necesario, ya que últimamente se están dando pasos hacia atrás en cosas que no se deberían es por ello que los valores de este festival son muy importantes”.

“Con Beatriz, mi intérprete, conocí la comunidad sorda y es importante no solo decir cosas, sino hacerlas. Aprendo cada día teniendo una intérprete al lado y viendo lo que provoca eso, no solo para las personas sordas sino para los oyentes que, de repente, se dan cuenta de que la realidad no es solo la de una persona, sino que el mundo es amplio y es maravillosamente diferente”, añadió la cantante.

Por su parte, el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, destacó “el enorme esfuerzo organizativo” realizado durante los últimos meses y “el intenso trabajo de la consejera responsable de Sodepal, Raquel Díaz, gracias a la cual estamos hablando de Love Festival y de tener este gran concierto en formato reducido con respecto a anteriores ediciones, pero de primer nivel con artistas relevantes y adaptado a la normativa sanitaria”, lo que permite “generar economía cumpliendo con todas y cada uno de las medidas para evitar contagios” por el coronavirus.

Zapata, además, defendió la clara apuesta de la Corporación Insular por la cultura, “que fue uno de los sectores más golpeados por la pandemia y que tenemos el orgullo de volver a poner en marcha en la Isla por todo lo alto con este concierto y, por supuesto, con todas las medidas necesarias para impulsar la cultura segura que tanto necesitamos todos”.

El primer teniente de alcalde de Santa Cruz de La Palma, Juanjo Neris, agradeció a la artista ser la protagonista de esta importante cita con la cultura y la música que la capital acoge con mucha ilusión. "Poder disfrutar mañana del concierto de Rozalén supone recuperar la vuelta a nuestro municipio de un espectáculo de primer nivel y apostando por la cultura segura", y agradeció a todos los trabajadores “que se están dejando la piel por hacerlo posible en un sector el cultural especialmente dañado por toda esta situación”.

Hay que subrayar que la canción 'La Puerta Violeta', una de los temas de referencia de Rozalén, se ha convertido en un auténtico himno contra el machismo. Ocurrió en el año 2017. Ahora, con el álbum 'El Árbol y el Bosque', un disco cargado de simbolismo con el que la artista muestra su visión al mundo, Rozalén logró ser número uno en ventas. En lo que llevamos de 2021, ha logrado llevarse un Goya a la mejor canción original con 'Que No Que No'.