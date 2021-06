La Federación Española de Atletismo distingue a El Paso como mejor organización de Trail Running en 2020

La Real Federación Española de Atletismo reconocerá este jueves, 24 de junio, al municipio de El Paso como sede a la Mejor Organización de Trail Running por la labor desarrollada en el Campeonato de España de Trail Running, celebrado el pasado octubre, se informa en nota de prensa.

Tal distinción será recogida por Omar Hernández, concejal de turismo del consistorio pasense, durante la Gala del Atletismo Español en el Auditorio Juan de la Cierva en Getafe, Madrid. En la misma, que podrá ser seguida en directo a través de RFEAtv, se premiará a los mejores atletas de la temporada 2020, así como clubes, entrenadores, jueces, organizadores e instituciones.

La RFEA, presidida por Raúl Chapado, premia de esta manera el esfuerzo, dedicación y méritos en una gala muy especial al equipo que anualmente organiza Reventón El Paso, prueba de Trail Running que precisamente cumple su décimo aniversario y lo festejará acogiendo el próximo 7 de agosto el Campeonato de España de Trail Running, en esta ocasión por Federaciones Autonómicas.

El Campeonato de España de Trail Running en las categorías Absoluto y Máster fue uno de los pocos eventos deportivos que se llevaron a cabo en un año marcado por la pandemia sanitaria provocado por la Covid 19 y que sirvió para demostrar que era posible organizar carreras de trail cien por cien seguras. También en 2016 el espectacular paisaje pasense fue campo de batalla del segundo Campeonato de España de esta modalidad que organizaba la RFEA.

Para el alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez, supone un orgullo enorme recibir un premio que “coloca al municipio palmero en lo más alto del atletismo nacional. Reventón nació hace diez años, once si contamos el pasado en el que la prueba no se pudo celebrar. Desde sus comienzos el trabajo ha sido constante y la prueba ha ido experimentando un crecimiento natural que nos lleva hasta donde nos encontramos. Esto premio debe hacernos sentir muy orgullosos a todos los pasenses, quienes además este viernes, 25 de junio, celebramos el día de El Paso tras su 184 años de constitución como municipio. Desde luego que no hay mejor fecha para recogerlo y para celebrarlo”.

Por su parte Omar Hernández, que será el encargado de recoger la distinción y estará presente en la Gala del Atletismo Español, se mostró “muy feliz por recibir este reconocimiento, ya que premia el trabajo en equipo. Es un premio lleno de connotaciones, tanto en lo personal como lo profesional, y en él se valora la capacidad que mostramos para organizar un Campeonato de España de Trail Running bajo estrictos protocolos y medidas sanitarias. Fue un gran reto organizar un evento de esa magnitud en el que aseguramos, tanto en origen como en destino y mediante certificados médicos, las condiciones de participación en la prueba. Fue un trabajo humano enorme y por eso quiero dedicar este premio a todo el personal de la organización, igual que a los atletas que disfrutaron seguramente uno de los campeonatos más singulares de su vida deportiva. Para El Paso es un orgullo haber recibido este reconocimiento, teniendo en cuenta la gran capacidad organizativa que existe a nivel nacional, donde ya con anterioridad algunas de ellas han sido premiadas con este mismo galardón que hoy nos llevamos a El Paso”.

Toda esta experiencia acumulada ha servido para que el Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Atletismo (European Athletics) también se haya fijado en El Paso a la hora de celebrar un gran evento internacional. Será en el año 2022 cuando Reventón El Paso Fred.Olsen Express sea sede de la primera edición de un innovador Campeonato de Europa que combinará las disciplinas de trail running y mountain running. Así El Paso verá nacer a los European Athletics Off-Road Running Championshisps.