¿Dónde se han ido todas las flores? ¿Dónde se ha ido la primavera?

¿Por qué nos llaman locas cuando sangramos con nuestras flores?

¿Por qué me llama la anciana tras la verja de la residencia de Santa Cruz en un patio sin

flores con el ensordecedor ruido de los coches?

¿A dónde se fueron sus flores?

¿Dónde se fueron las flores y las mujeres jóvenes? ¿Qué flor nueva va a someterse?

¿Quién quiere quitarnos la libertad? ¿A dónde se han ido las nuevas chicas de la ciudad?

¿Qué hemos hecho con todas nuestras flores? ¿Dónde están las más salvajes?

¿Dónde se han ido todos los chicos malvados? ¿Los han vencido todas las flores?

¿A dónde se fue la flor blanca de nuestros pechos? ¿Qué niño -ahora adolescente- se llevó nuestra flor?

¿Dónde están las flores de nuestros hijos? ¿Dejaremos flores a nuestros hijos?

¿Por qué tiramos pétalos en su boda y no la flor?

¿Dónde están las flores de los cementerios? ¿Bajo qué sequía sobrevivirán?

¿Por qué hemos matado nuestras flores?

¿Quién cantará a Pete Seeger? ¿Where have all the flowers gone?