CC: “La presión ciudadana logra la apertura del Charco Azul”

"Tras más de un año de retraso, las piscinas del Charco Azul se abrieron, por fin, el pasado fin de semana gracias a la presión que los ciudadanos y el grupo de CC en San Andrés y Sauces llevan ejerciendo desde el verano pasado para acabar con un cierre absolutamente injustificado", informa en nota de prensa la formación nacionalista.

“Lamentablemente, a pesar de la buena noticia de la apertura, lo que se encontraron los bañistas que asistieron este fin de semana fue un recinto que no contaba con control de aforo ni ninguna otra medida de seguridad sanitaria”, advierte el concejal Guzmán Conde de CC.

“En línea con la crónica dejadez y falta de planificación de Francisco Paz y su grupo de Gobierno, las piscinas se abrieron sin ningún tipo de vigilancia y sin mecanismos de prevención”, denuncia.

"Tampoco se vieron por ninguna parte las mejoras de esas obras que, supuestamente, fueron el motivo para mantener cerrado el Charco Azul durante más de un año, tal y como alegaba el alcalde ante las reiteradas peticiones de apertura", dice.

"Esto viene a confirmar que lo que hemos denunciado desde CC es cierto: las piscinas se han mantenido cerradas más de un año por la única voluntad del alcalde para evitarse el trabajo que conlleva gestionar con seguridad y eficacia el funcionamiento de estas instalaciones turísticas", apunta.

"El Ayuntamiento de San Andrés y Sauces ha actuado tarde y mal y no ha sido capaz, en todos estos meses, de articular medidas básicas de seguridad que otros ayuntamientos pusieron en marcha desde el verano pasado", asegura.

“La pandemia no puede ser excusa para quedarse paralizado y no gestionar”, apunta. “Lo que nos ha enseñado esta situación es que, mientras los comercios y restaurantes del municipio agonizaban, Francisco Paz y su equipo miraban hacia otro lado porque no saben reaccionar ante los problemas y prefieren quedarse quietos para no complicarse la vida”, añade.

El grupo de CC insiste en que "las piscinas del Charco Azul tienen que permanecer abiertas, pero con todas las garantías ante la llegada inminente del verano. No podemos seguir perdiendo el tiempo con este asunto y un año es tiempo más que suficiente para solucionar la contratación de un vigilante", concluye.