La Asociación de Empresarios de El Paso plantea crear “patrullas de vigilancia” para evitar “los continuos robos” por la noche

La Asociación de Empresarios el Paso Crece informa en un comunicado que “se plantea a petición de sus asociados/as crear patrullas de vigilancia para evitar los continuos robos que se producen constantemente todas las noches”.

La junta directiva de la Asociación de Empresarios el Paso Crece, “ha decidido gritar basta ante los continuos destrozos y robos que se están produciendo de manera continuada entre los/las asociados/as de su entidad y ante la aparente apatía que muestran algunas autoridades, que más que estar pendiente de ayudarnos y solucionar el grave problema que estamos viviendo, sólo les preocupa echar las culpas a otras administraciones para así pasar de página rápidamente, sin pararse a preguntar tan siquiera por los desperfectos, destrozos y miedos que todas las noches tenemos que vivir en nuestro municipio”, dice.

“Es una situación muy complicada para nuestra gente, que todas las noches al cerrar nuestros comercios nos vamos con el alma en un puño ante el temor de no saber que vamos a encontrar al día siguiente. No sólo hemos tenido que luchar contra una pandemia, contra un volcán, contra una guerra, sino que ahora nos encontramos que tenemos que hacer frente a unos destrozos y robos a los que estamos siendo sometidos, sin que los que pueden, busquen soluciones, solo se basan en un índice muy bajo de delincuencia que sin embargo no impide que las noches no sólo en El Paso, sino también en Los Llanos de Aridane y Tazacorte, se conviertan en el plató de esta película de terror que tenemos que vivir día sí y día también, con el agravante de que las autoridades saben quiénes son, los detienen, ponemos las denuncias y al llegar a nuestro comercio ya están otra vez por las calles sin problema, con lo cual aumenta el miedo y el temor de ser los siguientes y las posibles represalias de estos mismos”, relata.

“No somos jueces, ni policías y en muchos casos ni entendemos de leyes ni queremos entender, pero es una situación insostenible, ya que están permitiendo que esto perjudique ya no sólo a la economía de los/las empresarios/as sino también a la economía de nuestro municipio y sobre todo la sensación de dejarnos solos ante los caballos, indican desde El Paso Crece, cuando todos/as absolutamente todos/as pagamos nuestros impuestos y arriesgamos nuestro patrimonio para encima estar sufriendo esta situación inaudita”, subraya.

“Ante este situación que sufrimos de manera constante, son varias las personas que reportan la necesidad de crear patrullas de ciudadanos que vigilen las calles de manera rotativa por las noches, para al menos intentar que esto no sea una práctica habitual y si alguno está más pendiente de sancionar a los/las vecinos/as de Puerto Naos y La Bombilla, nosotros lo que nos ocupa es defender nuestros negocios y ahora mismo eso no lo tenemos del Delegado del Gobierno que encima culpa al Cabildo intentando dejarnos de lado ante una situación que depende exclusivamente de él”, señala.

“Desde la Asociación de Empresarios EL Paso Crece, hemos contactado con las asociaciones principales de Los Llanos de Aridane y Tazacorte y nos manifiestan su temor porque todos/as sabemos quiénes son estas personas, que por reiteración se les debería impedir que sigan campando a sus anchas, pero parece que tienen alguien que les protege para que sigan entrando y saliendo sin problema alguno. Seguro que si alguno de nosotros/as hiciésemos la mitad de lo que ellos hacen no estaríamos por la calle o incluso si defendemos nuestros establecimientos, pagaríamos más las consecuencias de lo que estas personas están pagando”, apunta.

“No descartamos ninguna medida, pero es a lo que nos están obligando y esto puede conducir a una dinámica muy peligrosa. El Paso es uno de los municipios que más sufrió los efectos del volcán Tajogaite y precisamente ahora que se cumplen dos años, después de luchar e intentar levantarnos, sufrimos las consecuencias de otro volcán que nos está minando la moral. Parece que por algún motivo El Paso se quiere dejar de la mano de Dios, cuando hemos sabido levantarnos para que nuestro municipio siga hacia adelante, hemos sabido reponernos a una situación que a nadie se le desea y ahora nos están dejando desprotegidos para que seamos nosotros/as los que lo solucionemos”, añade.

“Queremos seguir viviendo en nuestro municipio, ejercer nuestra actividad en nuestras calles. Un municipio en el que se puede vivir muy bien y con mucha seguridad, pero en el que, al caer la noche, parece que no importamos a nadie y nos están dejando solos ante el peligro. Reclamamos de manera unánime que se solucione esta desagradable situación, porque como hemos indicado no descartamos ninguna acción”, concluye.