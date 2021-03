‘El Guardián de las palabras’ llega a la Biblioteca de Breña Alta con Héctor José Rodríguez Riverol

La Biblioteca Municipal de Breña Alta retoma a partir de este viernes, 12 de marzo, el proyecto ‘El guardián de las palabras’, donde se presentará el libro ‘Haya’ escrito por Héctor José Rodríguez Riverol, informa el Ayuntamiento en nota de prensa. Además, se realizará un taller para los más pequeños a la par que se va narrando la historia. El acto se desarrollará a las 19:00 horas. La fábula está escrita en dos formatos. El primero de ellos está destinado a un público juvenil (a partir de 8 años), pero también podrá ser leído y disfrutado por aquellos adultos que deseen reconciliarse con su infancia o simplemente disfrutar de una buena historia. Héctor José Rodríguez Riverol, ha querido señalar que “he tratado de que el libro también esté enfocado a personas adultas, aunque sea infantil”.

En cambio, 'Haya' para los más pequeños es una adaptación del original realizada por Elena Morales para el público infantil. Está destinado tanto para los primeros lectores como, incluso, para aquellos que todavía no saben leer (de 3 a 7 años), pero que comienzan a sensibilizarse con la literatura en la voz de sus padres y madres. Cuenta con ilustraciones para colorear y con una actividad didáctica. “El libro está escrito desde mi posición como niño por lo que es muy personal ya que en el fondo habla de mí, de los miedos que yo he ido afrontando a lo largo de mi vida. Lo que intento es reflejar y transmitir las herramientas que yo he utilizado para superar mis inquietudes a los niños y que ellos puedan hacerlo también. Es importante porque los más pequeños tienen miedo, pero los adultos también tenemos muchas capas que debemos ir soltando porque nos producen infelicidad”, afirmó Rodríguez.