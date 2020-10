IUC lamenta que Los Llanos no presentara ningún proyecto de inclusión social para ser financiado por el Cabildo

Izquierda Unida Canaria (IUC) “lamenta haber conocido, a través de una nota de prensa del Cabildo de La Palma, que el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane no presentó ningún proyecto de inclusión social para la convocatoria del año 2020, impulsada por la Consejería de Acción Social de dicha institución”, indica en un comunicado.

Apunta que “a pesar de la existencia de vecinos y vecinas en situaciones de pobreza y exclusión social en nuestro municipio, el grupo de Gobierno del PP sigue sin tener entre sus prioridades políticas el desarrollo de políticas públicas que contribuyan a cambiar esta realidad”.

Felipe Ramos, portavoz de IUC, señala que “desde 2016 existe el compromiso, aprobado por unanimidad en un pleno, de elaborar un Plan Municipal de Inclusión Social, que hasta ahora no se ha redactado. Además, hemos insistido en la necesidad de contar con un servicio de atención inmediata de calle para personas que no tienen un hogar”.

Ramos recuerda como “a pesar de que se ha denunciado en plenos y comisiones, el grupo de Gobierno no hace nada por buscar alternativas a personas que viven en obras sin terminar, algunas de titularidad municipal, infraviviendas o vehículos en nuestro municipio. Así, una muestra de que la lucha contra la exclusión social no es prioritaria es que existiendo fondos del Cabildo Insular para la financiación de proyectos de inclusión, no se presentase ninguno.”

Desde IUC “esperamos que en próxima convocatoria que se realice el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane presente proyectos y comience a elaborar un Plan Municipal de Inclusión Social. Por otra parte, defendemos que el Presupuesto municipal de 2021, sin las limitaciones de cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, tiene que ser ambicioso en esta materia, sobre todo teniendo en cuenta la existencia de recursos propios, en el desarrollo de partidas específicas para luchar contra la pobreza y la exclusión social en nuestro municipio”.