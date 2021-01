Mónica Gómez (CC): “El Ayuntamiento de Puntagorda no puede poner a un cargo político a sustituir a la directora de la residencia de mayores”

“El Ayuntamiento de Puntagorda no puede poner a la concejala de Servicios Sociales, Mercedes Candelario, a sustituir las bajas y vacaciones de la directora de la residencia de mayores del municipio”, señala Mónica Gómez, portavoz de CC.

“Se trata de una grave irregularidad de la que informó la propia Mercedes Candelario en el pleno municipal celebrado este lunes cuando tanto ella como el propio alcalde, Vicente Rodríguez, intentaban justificar la falta de ética de la concejala por haberse vacunado contra el Covid sin que le tocara y 9 días antes que los ancianos a quienes dice proteger con su acción”, señala.

“Candelario es un cargo político y no hay nada que la habilite para sustituir en su trabajo a un puesto técnico con el único objetivo de ahorrarse la contratación temporal de una persona que sí cumpla con los requisitos profesionales para cubrir esas bajas y vacaciones”, afirma.

“Un cargo político no puede cubrir bajas del personal técnico porque no está cualificado para ello, porque no es su función y, sobre todo, porque está quitando un puesto de trabajo a otra persona”, añade Mónica Gómez.

“Es inexplicable que el Ayuntamiento de Puntagorda no tenga una lista de reserva para cubrir las bajas y vacaciones, pero, aún así, podría acudir a las listas de reserva de otras administraciones”, dice.

“Además, justamente en las residencias de mayores es donde más medidas restrictivas se han puesto para evitar contactos y minimizar el riesgo de contraer el Covid y por eso se han limitado hasta las visitas de familiares”, advierte Mónica Gómez. “Por lo tanto, no tiene sentido que Mercedes Candelario, que no es personal de la residencia, alegue que tiene contacto diario y estrecho con los usuarios y, mucho menos, que el Ayuntamiento use este argumento para justificar la vacunación de la concejala”.