Cabrera dice que gobernar la capital con CC era “insostenible” y asegura que “nos hemos sentado con el PSOE”

El alcalde de Santa Cruz de La Palma, el popular Juanjo Cabrera, ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa tras cesar a primeras horas de la presente jornada a los cuatro concejales de CC, formación con la que el PP firmó un pacto de Gobierno en junio de 2019 que dejaba en la oposición al PSOE, la fuerza más votada.

Cabrera ha asegurado que gobernar la capital con CC “se ha vuelto insostenible por la falta de comunicación” entre los socios y ha afirmado que “en los últimos días nos hemos sentado con el PSOE, y hasta aquí puedo decir a día de hoy”.

“En el comienzo de legislatura emprendimos un camino con un socio de gobierno, CC, por unas circunstancias extraordinarias que ahora creo que no vienen al caso recordar, -mantuvimos conversaciones para llegar a un acuerdo con ambas fuerzas políticas (CC y PSOE) y finalmente fructificó ese grupo de Gobierno, se elaboró un buen equipo y durante muchísimos meses funcionó de una manera fluida con muchísima comunicación”, subrayó. “Pero a principios de marzo de este año, que coincide también con esa situación extraordinaria de la Covid-19, sin relacionar ambas cosas, la situación de tuerce de alguna manera, llegándose incluso a reclamar una reunión de la comisión que se estableció para el seguimiento del pacto por distintas situaciones que se dieron, aunque llegamos a un acuerdo de seguir adelante en ese pacto de gobierno que teníamos”, relató.

“El PP, en su momento, también recibió ofertas para participar en un gobierno con el PSOE y que ha habido peticiones a lo largo de este periodo para que retomemos esas conversaciones que se iniciaron a comienzos de legislatura, que en realidad no se han retomado hasta estos días pasados”, dijo, y añadió: “Y se retoman porque a comienzos del mes de septiembre el pacto se vuelve insostenible, tras mi llegada de vacaciones, por una pérdida de la comunicación, y la comunicación ha sido para nosotros la base de este acuerdo, del que me siento orgulloso durante los primeros meses de legislatura”.

Cabrera ha insistido en que “desde principios de septiembre la comunicación se pierde completamente entre los portavoces de ambos grupos, aunque no voy a decir el motivo por el cual se perdió, y yo obviamente no me siento responsable de ello, pero tampoco sé por qué se produce esta situación”. “Pero se hacía insostenible mantener un pacto de Gobierno en el que los portavoces de los dos grupos no tienen comunicación alguna y llega un momento en el que esa falta de comunicación revierte de forma muy negativa en la forma de gobierno, en la coordinación y en la toma de decisiones”, detalló. “Con el resto de concejales se ha mantenido contacto para la toma de decisiones de las diferentes actividades que se desarrollan en el municipio, pero con una tensión añadida que percibían tanto sus concejales como los míos, y entendíamos que era imposible seguir gobernando en esa tesitura”, indicó.

“Nuestros socios de gobierno eran conocedores de esta situación y no se puso remedio para convocar una mesa ni entablar una conversación que hiciera ver un cambio de tendencia y reconducir la situación, y esa tensión límite ha concluido en el día de hoy, en que hemos adoptado la decisión de romper unilateralmente ese pacto”, manifestó el alcalde.

“En las próximas horas nuestra tarea principal es dar estabilidad al Gobierno en Santa Cruz de La Palma y que esta decisión repercuta lo menos posible en el quehacer diario de este Ayuntamiento y que podamos seguir dando los servicios que estamos prestando sin que se altere la labor que nos tienen encomendada”, indicó.

“Pido disculpas si la forma de comunicar el cese a través del grupo de whatsapp no es la adecuada, pero entendimos que era la forma de proceder para que a las ocho de la mañana cada uno de los concejales supiera qué es lo que había pasado”, resaltó, y sostuvo que “el PP se ha sentado estos días con el Partido Socialista, y hasta ahí puedo decir en el día de hoy”.