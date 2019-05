La capital potencia la “vida cultural” de la ciudad en las Fiestas de Mayo

La Concejalía de Fiestas de Santa Cruz de La Palma continúa con los actos organizados con motivo del 526 aniversario de la ciudad. La concejala, Virginia Espinosa, anima “a los vecinos y vecinas a participar en estas actividades que sirven para tomar mayor conciencia de la vida cultural de la ciudad”, se informa en nota de prensa.

En los albores de una nueva ciudad es la denominación de una ruta guiada por los principales lugares del barrio norte, vinculados con la Fundación de la Villa de Santa Cruz de San Miguel de La Palma. Organizada por la Concejalía de Patrimonio Histórico y conducida por Víctor Hernández Correa, la visita comenzará en el Castillo de la Virgen (Cuesta de la Encarnación) hoy a las 20:15 horas.

Para el jueves día 16, a las 20:15 horas, está prevista otra visita, en esta ocasión bajo el título Tablas para una ciudad: el teatro en Santa Cruz de La Palma. Este paseo guiado, invita a los vecinos y vecinas a conocer la tradición teatral “rica y compleja” que ha sabido mantener la capital palmera. La ruta cubre los principales espacios para la práctica del teatro dentro del Conjunto Histórico, desde el Barco de la Virgen hasta la Biblioteca Antonio Abdo. El punto de encuentro para los interesados será la plaza de la Alameda.

El viernes 17, a las 20:30, en la Plaza de San Francisco, se celebrará en IV Festival Felipe Vargas. Los Benahoare dedican el festival al bolero. La voz de la palmera Patricia Díaz, junto a los propios Benahoare, surcarán la belleza de los boleros más representativos de nuestra isla.

Especialmente significativa será la jornada del día 18, con diversos actos en distintas localizaciones del municipio. A las 11:00 horas, tendrá lugar la actuación de la Academia de Instrumentos Musicales CajaCanarias. Coral de clarinetes: Suite de Klezmer (P. Pascual), Caresse Sur L´océan (B. Coula´s and C. Barratier) y Gabriel Oboe La Misión (E. Morricone). Cuarteto de flautas y piano: Perfect (Ed Sheeran). Conjunto de flauta: I´ll be there for you (Phill Solem). Grupo de percusión: I feel good (James Brown). Banda juvenil: Malagueña. Atrio del Ayuntamiento.

A las 12:00 horas, El Conciertito presenta una obra que combina canciones en directo, juegos para no caer en el aburrimiento, títeres cargados de historias, magia para pensar y mucha música alrededor de amorosas historias contadas en verso. Los Titirimúsicos son los protagonistas de este conciertito para jugar y aprender. Un espectáculo cargado de poesía y ritmo para todos los públicos, que se desarrollará en la plaza de España.

A las 17:30 horas comenzarán en la Urbanización Benahoare las actividades infantiles.

Ya para finalizar, a las 20:30 horas, tendrá lugar en la Plaza de San Francisco el Festival de Habaneras con los grupos “En cuerda y voz” (Tenerife) y Renacer (La Palma).

Durante el horario de los museos municipales, se podrá disfrutar de una jornada de puertas abiertas para el público en general, tanto en el Museo Naval, en la plaza de La Alameda y en el Centro de Interpretación de la Bajada de la Virgen (calle Virgen de La Luz nº13), con motivo del Día Internacional de los Museos.

Virginia Espinosa, concejala de Fiestas capitalina, anima a “participar en los diferentes actos organizados casi como colofón a este aniversario de la Ciudad, previos a los que se están organizando con motivo del Día de Canarias”.