Los Llanos de tendrá un punto de donación de sangre temporal

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha facilitado al Área de Salud de La Palma para que se ponga a disposición del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) una sala de extracción temporal con el fin de de facilitar la donación de sangre a los vecinos y visitantes del municipio durante los días 17 al 21 y 24 al 28 de agosto.

Ante la imposibilidad de desplazar las unidades móviles en las circunstancias actuales, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, a través del área de Sanidad que dirige Elena Pais, ha facilitado al ICHH una sala en el Espacio Cultural 21, situado en la calle Real Nº 21, en la que se atenderá a la población que haya solicitado cita previa a través del formulario publicado en la portada del sitio web efectodonacion.com. Además, se puede pedir cita en los teléfonos 012 y 922 470 012.

Es recomendable que antes de acudir a donar los y las donantes revisen la información publicada en la página web efectodonacion.com en las pestañas de Información y Protocolo, para familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas.

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane agradece al Área de Salud de La Palma la iniciativa para poner en marcha esta acción que facilita a la población el acceso a la donación de sangre durante el verano, época en la que se resiente sensiblemente el número de donaciones, mientras que se mantiene la demanda de la actividad hospitalaria.

Las personas interesadas en donar sangre ya pueden solicitar cita previa en la página web efectodonacion.com.

Durante los días 17 al 21 de agosto los horarios para donar sangre serán: lunes: de 11:30 a 14:00 h y de 17:00 a 20:30 h; martes a jueves: de 9:30 a 14:00 h y de 16:30 a 20:30 h; viernes: de 8:30 a 13:00 h y de 14:15 a 16:30.

Para la semana del 24 al 28 de agosto los horarios para donar sangre serán: lunes de 17 a 21 h; martes y miércoles de 16:30 a 21:00 h; jueves de 9:30 a 14:00 h y viernes de 8:30 a 12:30 h.

Requisitos para la donación

Los requisitos habituales para donar sangre son presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kg y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.

Por otra parte, deberán cumplir unos requisitos específicos en las circunstancias actuales, como son: no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado/a o haber estado en contacto con personas afectadas por la COVID-19 y no haber viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.

Es importante recordar que, según recuerda el ICHH, los hombres pueden donar un máximo de 4 veces al año y las mujeres 3, con un intervalo mínimo de 60 días entre donaciones. Por eso es importante que quien dona esporádicamente se anime a convertirlo en un hábito, cada 3 o 4 meses.

El ICHH recuerda a los y las donantes que no realiza la prueba de detección de la COVID-19.