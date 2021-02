Los datos en La Palma empeoran desde hace una semana

España

Aunque los positivos, los hospitalizados y fallecidos van disminuyendo y la incidencia a 14 días en España es de 584, hoy (miércoles) el INE nos sacude nuevamente con sus datos: el exceso de fallecidos supera las 88.000 muertes (sobre 2015-19). Y sigue subiendo. Hay comunidades con muchísimos fallecidos en la tercera ola. Según el INE, las muertes en enero en la Comunidad Valenciana son un 75% superiores a las del año pasado. Son casi el doble de lo normal. No, no hemos vencido al virus. No, no hemos bajado la curva. Y si, sigue muriendo gente. Muertes evitables.

Canarias

Tiene los mejores datos de España, una incidencia a catorce días de 146 siendo la provincia de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife las que tienen los menores valores de todos los indicadores del país, con, por ejemplo, el índice a catorce días de Tenerife en 58 y el de Gran Canaria de 216. Las medidas restrictivas y el bajo número de viajeros han hecho que los números bajen, aunque la incidencia a siete días se mantiene estable y no ha seguido bajando.

La Palma

Los datos de la isla de La Palma empeoran desde hace una semana, despacio, pero vamos sumando positivos en el Valle de Aridane en dos brotes asociados a un caso de súper difusión. Hoy la incidencia a catorce días es de 34 y a siete es de 28. Valores aun moderados, pero para una isla que ha esquivado la pandemia en toda su crudeza empiezan a asustar. Recordemos que la epidemia se extiende por brotes asociados a eventos de súper propagación o a personas súper propagadoras. Hoy sabemos que el 20 por ciento de las personas causan el 80 por ciento de los contagios y que alrededor del 70 por ciento de los casos no infectan a ninguna otra persona. De hecho, esta idea es especialmente interesante para comprender por qué en algunos sitios el coronavirus causa estragos, mientras amplias zonas con las mismas características sociales, climáticas y económicas no se ven demasiado afectadas.

Un evento de súper propagación sucede cuando un grupo numeroso de personas se juntan en un interior no adecuadamente ventilado y en dicho grupo hay una o varias personas asintomáticas. Ejemplos de eventos súper propagadores son conciertos, deportes en interiores, discotecas, celebraciones en interiores de bares o restaurantes, celebraciones religiosas, salas de fiesta, comidas familiares … y, en general, en cualquier evento en el que un grupo numeroso de personas esté cerca y hable, cante o grite. La otra forma de propagarse el virus es a través de alguien súper difusor. Esta suele ser una persona asintomática con fuerte carga viral en las vías respiratorias altas y asintomático; pero, además, esta persona debe ser muy sociable, tener gran movilidad, casi siempre tiene un volumen alto de voz y suele proyectar bien su voz. En el Valle de Aridane no constan eventos de este tipo en las últimas semanas, luego debe tratarse de un caso de súper difusión. Los brotes de Los Llanos, según sanidad, son importados. Ambos con el mismo origen. Es un ejemplo de que cuando alguien viaja a alguna zona de alta incidencia a la vuelta debe hacerse una PCR y guardar aislamiento hasta tener los resultados. El aumento constante de casos preocupa a Sanidad a tal punto que va a realizar un cribado en el centro de la ciudad de Los Llanos a todos los empleados de los comercios de la zona centro, ya que se sospecha que el virus pueda estar extendido y buscarán posibles asintomáticos para cortar las cadenas de transmisión.

Efecto Carnaval.

¡Salvar la Navidad! ¿Recuerdan? Fue en noviembre, hace tres meses, cuando quisimos salvar la Navidad en lugar de a las personas. ¿Y qué pasó? Aumentaron los contagios, las hospitalizaciones y los fallecidos. En enero alcanzamos valores máximos de incidencia, contagios, hospitalizaciones y fallecidos en todo lo que llevamos de pandemia. ¿Lo hicimos bien? No. ¿Y ahora? ¿Vamos a salvar los Carnavales? Oficialmente no hay “fiestas de carnaval”, como tampoco hubo “fiestas de Navidad” o fueron “con todas las normas sanitarias habidas y por haber para Covid”. Resultado: contagios y muerte. Sigue asombrándome cómo aceptamos enfermar, ingresar en hospitales y morir. Volver a tener o no un aumento de casos depende de nosotros. Las “autoridades” y “la economía” hemos visto que no quieren salvarnos; así que de nosotros depende que no aumenten los casos y para esto debemos restringir nuestra movilidad, limitar nuestros contactos, usar mascarilla, guardar distancia, lavarnos las manos, ventilar y evitar lugares cerrados y concurridos en las próximas fechas de no-carnavales. Nada nuevo. Hasta que no estemos vacunados y tengamos inmunidad de grupo, y no la tendremos hasta el invierno próximo, solo queda hacer lo que sabemos que funciona. No celebremos los carnavales, las vidas y trabajos de los tuyos depende de ti.

Vacuna Oxford- AstraZeneca

¿Qué está ocurriendo con la Vacuna de AstraZeneca antes llamada de Oxford? Nada en cuanto a los datos científicos, que se conocen desde hace semanas, meses ya. Su eficacia, formulación, fabricación, etc. es pública. Lo que puede estar pasando son dos cosas. La primera es, por un lado, que la Unión Europea ha enviado un mensaje a la farmacéutica británica, y al gobierno de Reino Unido post Brexit, diciendo que cabe la posibilidad de que no le adquiera más dosis si no cumple con lo pactado en plazos de entrega y que, por ahora, no va a recomendar con AstraZeneca a personas mayores de 65 años. Este “golpe” al prestigio de la farmacéutica no han querido hacerlo extensible a la universidad de Oxford, por eso, desde hace unas semanas ya no se asocia en prensa el nombre Oxford a la vacuna. Es una “tema” político y económico, que no tiene nada que ver con los datos científicos ya conocidos. Si bien es cierto, que los estudios publicados y revisados hasta ahora no muestran resultados estadísticamente significativos sobre la inmunidad en personas mayores de 65 años, tampoco demuestran lo contrario, y en una situación emergencia en la que nos encontramos no podemos dejar de adquirir vacunas; y no lo va a dejar de hacer nuestro gobierno, ni los gobiernos europeos, ya que la otra cara de este “conflicto” es que una vez inmunizados los sanitarios y los mayores dependientes institucionalizados y garantizado, mediante vacuna, que no van a producirse más fallecidos en este grupo de edad como sucedió en la primera ola, los gobiernos necesitan abrir la economía y la forma que han encontrado de hacerlo es con la vacuna de Oxford al decir que no la recomiendan para mayores de 65 años. En España se administrará para el rango de edades comprendidas entre 18 y 55 años, empezando por colectivos esenciales, en los que por fin se incluyen a los profesores, no por su salud, sino para que puedan seguir cuidando a los niños y niñas mientras sus familias trabajan. Después del relato de “vamos a proteger a los más vulnerables”, el gobierno se ve en la necesidad de variar el discurso, ya que no sería aceptable decir que no se van a dedicar todos los recursos a vacunar a los mayores de 80 años; pero este nuevo relato puede ir en contra del fin que se busca de vacunar lo antes posible a los trabajadores “jóvenes” para abrir la economía, porque si insisten en que, sin ser cierto, que la vacuna no es aconsejable para los mayores de 55, este relato puede hacer que el colectivo al que se dirige la vacuna de AstraZeneca desconfíe y no quiera vacunarse.

Cuidarse y cuidar. Y vacunarse desde que puedan y les toque. No hay otra forma de acabar, por ahora, con esta pandemia.