Más reflexiones de un palmero acerca del volcán de Cumbre Vieja

De nuevo, voy directamente a opinar sobre las soluciones que se están oyendo, en la sociedad palmera. Me refiero principalmente a las futuras reconstrucciones de lo perdido.

Recuerdo que, en mi anterior escrito, cité a la Ley Canaria del Suelo, la 4/2017, de 13 de julio, como una de las vías para realizar la citada reconstrucción.

Y oí, enseguida, a varias personas, incluso algunos con cargos públicos, decir que esa solución era inviable.

Cual es mi sorpresa, al comprobar que, en la conferencia o reunión de los afectados, celebrada en el Museo Arqueológico de Los Llanos de Aridane, la pasada semana, los ponentes en la misma, arquitectos si no recuerdo mal, plantean utilizar la bolsa de suelo conocida por el Campo de Golf del Espacio Protegido de Tamanca para ubicar el desaparecido barrio de Todoque.

Mi segunda sorpresa, es que un Señor (concejal de Urbanismo de Los Llanos de Aridane), asistente a dicha conferencia, casi al final de la misma, interviene para informar a todos los presentes que, los tres ayuntamientos del Valle de Aridane afectados (El Paso, Tazacorte y Los Llanos) han acordado, con el visto bueno del Gobierno de Canarias, permitir a cada uno de los afectados (únicamente los que hayan perdido sus casas) reconstruir dichas edificaciones en cualquier lugar, urbano o rústico, (que posean o adquieran), con tal finalidad.

En resumen, que las dos propuestas, la de rehacer Todoque en una bolsa de suelo super-protegido, o la de permitir la reconstrucción individual de las viviendas afectadas, pasan porque el Gobierno de Canarias utilice la vía excepcional del 168 de la precitada Ley del Suelo Canaria.

La primera solución, como bien observaron y preguntaros varios de los asistentes a la reunión de los afectados, tiene una serie de reparos o consecuencias (elija el leyente la mejor opción):

-El suelo o lugar del Campo de Golf de Tamanca está situado en la misma vertiente, suroeste de este lado de la Isla, con mayor actividad sísmica y/o volcánica reciente.

-Calificación del suelo super protegida. Lo digo porque, tengo dudas, de que incluso, en este estado excepcional y de emergencia, pueda ser modificada dicha calificación jurídica del suelo.

-Me llamó mucho la atención de que, la información de los ponentes fue muy detallada acerca de las futuras construcciones, celeridad de los plazos, etc.

-Pero no se habló nunca del precio final de las mismas. Me refiero al precio total de la construcción más el suelo. Ya que dicho suelo es privado, y nos imaginamos todos que habrá que pagarlo a sus dueños antes de intentar edificar sobre los mismos.

-Sigo imaginando que ese dato, a los ponentes se les olvidó darlo, bien por no considerarlo importante, bien, simplemente por las prisas del momento.

Respecto a la segunda solución. La que el Sr. concejal dijo, de una forma cierta e inmediata: construcción de los afectados de sus Viviendas perdidas, en cualquier sitio que posean, urbano o rústico.He de decir, que siendo una solución, quizás justa, no me parece la más idónea. Hablando en conjunto. Porque pienso que de esta manera, el desarraigo va a ser brutal. El barrio de Todoque, ya desaparecido, quedará definitivamente perdido, si se utiliza esta segunda opción. Y los que como yo pensamos en la especulación del suelo, esta segunda vía, lo que hará es acrecentarla aún más, hundiendo la moral maltrecha de los afectados que no posean suelo para dicha reconstrucción.

Por eso, sigo insistiendo y proponiendo a las autoridades palmeras que opten por intentar reconstruir, en la medida de lo posible los barrios y poblaciones afectadas: Todoque, Las Manchas, El Paraíso, La Laguna, Los Caminos (Pastelero, Pampillo, etc). Para ello, vuelvo a decir que, aunque me acusen de utópico, se deben buscar bolsas de suelo más alejadas de las zonas presuntamente menos peligrosas, desde la órbita sísmica y volcánica. Y por supuesto, dentro de los municipios afectados: por ejemplo, todo el entramado de la Carretera de Circunvalación de Hoyas Hondas a Argual. Los márgenes de la Nueva Carretera de Las Manchas a Puerto Naos; la parte del barrio de La Laguna, en dirección a Los Llanos, no afectada (Martelas, Palomares, Las Rosas). En cuanto a El Paso, zonas más cercanas del núcleo urbano: por debajo del Campo de Fútbol, en zonas cercanas a La Rosa, etc.. En el mismo sentido, señalo a Tazacorte, reconociendo que en este último pueblo, la mayoría de afectados eran viviendas diseminadas.

Los principales problemas de esta tercera vía: que no hay suelo público suficiente en los lugares indicados y sí mucho suelo privado, en producción platanera o similar. Al respecto, solo puedo decir que tendremos que plantear en una balanza qué es lo primero. Yo sigo pensando que, en primer lugar, está la vida de las personas. Pero no olvido que, sin economía, no hay vida posible, me refiero a que no podemos sustituir terrenos cultivados por edificaciones y punto. Hay que encontrar una solución intermedia que guarde y mucho nuestro futuro.

Lo que sí tengo claro es que les corresponde a nuestros representantes públicos buscar la mejor solución posible. Pero siempre, siempre, contando inexcusablemente, con la participación de la ciudadanía. Principalmente con la afectada. Lo que no pueden hacer es redactar ese famoso Decreto, sin que los afectados hayan sido oídos. Su representación no les da carta blanca para decidir el futuro de quienes todo o casi todo, lo han perdido. FUERZA LA PALMA

Juan Carlos Rodríguez Brito