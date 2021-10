La Palma se mantiene en tres activos de COVID-19 por tercer día consecutivo

La Palma se mantiene este domingo en tres activos de COVID-19 por tercer día consecutivo al no sumar esta jornada ningún nuevo caso. Los tres contagios se localizan en Santa Cruz de La Palma. La Isla registra 1.111 casos acumulados desde el inicio de la pandemia, de los que 1.090 han sido cerrados por alta médica y 18 han fallecido.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias constata hoy domingo 55 nuevos casos de coronavirus en la Comunidad Autónoma. El total de casos acumulados en Canarias es de 96.060 con 767 activos, de los cuales 22 están ingresados en UCI y 73 permanecen hospitalizados. En las últimas horas no se ha registrado fallecimientos a causa de la COVID-19.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 15,58 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 33,32 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife suma hoy 22 casos con un total de 45.914 casos acumulados y 384 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 36.653 casos acumulados, 23 más que el día anterior y 274 activos. Lanzarote suma ocho nuevos casos con 6.983 acumulados y 62 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 4.526 casos acumulados con dos casos más que la jornada anterior y 42 activos. La Palma no suma nuevos casos y cuenta con 1.111 acumulados y tres casos activos; El Hierro no registra positivos nuevos, por lo que sus acumulados son 467 y no tiene casos activos. Por su parte, La Gomera no suma casos, por lo que sus acumulados son 404 y no tiene ningún caso activo.

Hasta hoy se ha realizado un total de 2.199.161 pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 3.377 se corresponden al día de ayer.