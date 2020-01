Anselmo Pestana: “El Gobierno que lidera Ángel Víctor Torres es el único que ha tomado medidas para paliar el sobrecoste del combustible”

El secretario general del PSOE en La Palma, Anselmo Pestana Padrón, celebra que “por primera vez hay un Gobierno en Canarias” que adopta medidas para hacer frente a la grave problemática del precio del combustible que sufre la Isla, se indica en una nota de prensa del POSOE. “El Ejecutivo que preside Ángel Víctor Torres ha presentado al Parlamento de Canarias una propuesta que incorpora unos créditos por 1,5 millones de euros para compensar estos costes”, apostilló.

Anselmo Pestana lamenta que ahora haya grupos políticos que “se rasguen las vestiduras con este asunto pero mientras tuvieron responsabilidades de gobierno no movieron ni un dedo para tratar de combatir esta grave injusticia que sufre la ciudadanía de La Palma” y del conjunto de las islas no capitalinas. “Es esperpéntico y hasta cínico que ahora pretendan dar lecciones los que estuvieron quietos cuando tenían capacidad para hacer frente a esta situación. Hubo tiempos en que se pudieron hacer cosas y no se hicieron. Afortunadamente ahora hay otro Gobierno y se hacen. Esa es la diferencia”, recalcó.

El líder de los socialistas palmeros y vicepresidente del Cabildo Insular mostró su extrañeza ante el hecho de que sea precisamente en el momento en que se adoptan medidas para resolver esta problemática por parte del Gobierno canario cuando se trate de generar polémica sobre el asunto, proponiendo, además, medidas que carecen de cualquier impacto real sobre la sociedad y que solo contribuirían a perjudicar el interés general.

“Es curioso que se genere una polémica sobre este asunto en un momento en que por primera vez se presenta una posible solución a ese diferencial de coste que afecta a la vida diaria de todos los ciudadanos de ésta y de otras islas”, insiste Pestana.

El secretario general del PSOE en La Palma subrayó que existe una medida “importante” para paliar el sobrecoste de los combustibles y señaló que “tal y como están los cálculos, puede dar lugar a que seas suficiente” para corregir esta situación que “afecta a toda la ciudadanía y encarece la vida de todos los habitantes de la Isla”.

Anselmo Pestana defiende que no solo debe haber medidas de apoyo o exenciones fiscales. “Hay que estar vigilante también al funcionamiento de mercado y cuando puede haber efectos abusivos, por la posición dominante en un mercado, si se puede demostrar, hay que ponerlo en manos de los mecanismos en la defensa de la libre competencia”.

En esta línea puso también de manifiesto “la anomalía” que supone en La Palma que “las gasolineras que se encuentran más alejadas del puerto y que, por tanto, requieren de un coste mayor en el transporte, sean las que tienen precios más baratos en el mercado insular”.

“Tengo la esperanza de que los recursos que ha puesto el Gobierno de Canarias sirvan para paliar notablemente ese diferencial y, a la vez, tendremos que estar todos atentos para cuando se pongan en marcha estas medidas repercuta en beneficio del consumidor y no quede en los bolsillos de las empresas que intervienen en ese proceso”, concluyó.