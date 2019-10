“La Palma no renunciará ni a un solo céntimo del Fdcan”

El presidente del Cabildo, Mariano H. Zapata, tras la reunión de la Federación Canaria de Islas (Fecai) celebrada este viernes para abordar la gestión del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), ha manifestado que “La Palma no está dispuesta a renunciar ni a un solo céntimo del Fdcan”.

“En apenas 90 días de Gobierno insular hemos llevado a cabo cuatro reuniones de coordinación con todos los técnicos de la casa implicados en cada una de las líneas de financiación; además, hemos finalizado la primera ronda con todos los ayuntamientos de la Isla para tratar exclusivamente temas Fdcan”, recordó.

“En este corto espacio de tiempo hemos sido capaces de dinamizar y seremos también capaces de justificar antes del 31 de octubre los fondos Fdcan, y creo que es un hito importante a tener en cuenta”, subrayó.

“Ante el Gobierno de Canarias hemos demostrado nuestra solidaridad, por supuesto, para resolver los desajustes económicos que dejaron otros, pero evidentemente, sin renunciar a un solo céntimo de lo que le corresponde a La Palma”, advirtió

“Tenemos casi comprometidos unos 10 millones del Fdcan de 2019, y eso quiere decir que las cosas en La Palma marchan a buen ritmo y, por supuesto, no estamos dispuestos a renunciar a ningún céntimo”, reiteró el presidente insular. “Es verdad que la ampliación de plazos beneficiaría a la mayoría de cabildos de Canarias, pero nosotros no vamos a ser quienes no estemos de acuerdo en esa ampliación de plazos, pero queremos que se estudie cada caso de forma individual por parte del Gobierno de Canarias”, dijo.

“En el caso de La Palma, el Fdcan de 2018 va a estar justificado y del 2019 ya tenemos comprometidos unos 10 millones de los 16 totales, con lo que estaríamos también en disposición de cumplir”, pero, insistió en que “La Palma no quiere renunciar ni reprogramar ninguna de las cantidades que ya tiene comprometidas”.