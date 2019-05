García Egea participa en la 'Marea azul’ del PP en Santa Cruz de La Palma

El secretario general del Partido Popular, Teo García Egea, durante su visita a Santa Cruz de La Palma, se ha sumado a la Marea Azul que ha organizado el PP en la capital. En este acto, el candidato a la Alcaldía del Santa Cruz de la Palma, Juanjo Cabrera, junto a su equipo, ha explicado los proyectos que quieren desarrollar durante los próximos cuatro años en el municipio. Han recorrido las principales calles de Santa Cruz de La Palma. García Egea ha estado acompañado también por el candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Asier Antona, y epor el candidato a la Presidencia del Cabildo, Mariano Hernández Zapata.

El secretario general del Partido Popular (PP), Teodoro García Egea, informa Efe, ha pedido este sábado a los ciudadanos del Archipiélago que voten a su formación con el objetivo de impedir "que Pedro Sánchez, Rufián y Torra sean los que decidan el futuro de Canarias".



De esta manera se ha pronunciado el dirigente popular durante un acto organizado por el PP en Santa Cruz de La Palma, que se ha denominado la Marea Azul"y en el que los populares han recorrido el centro de la capital palmera exhibiendo los colores identificativos de la organización política.



En declaraciones facilitadas por el PP, García Egea ha señalado que su partido se siente "orgulloso de la camiseta del PP y de la gestión" realizada porque "allá donde hemos gobernado hay menos problemas", pues los populares son "gestores que dan la cara en los buenos y en los malos momentos".



Por ello, añadió, Canarias merece "acabar de una vez por todas" con tantos años de Gobierno "de CC y del PSOE" y advirtió de que en Andalucía se han visto las consecuencias de "alargar" la gestión socialista "durante mucho tiempo", con más de medio millón de personas en lista de espera sanitaria y 34.000 dependientes que no perciben la ayuda.



El PP y su candidato a la Presidencia en Canarias, Asier Antona, merecen la oportunidad "de coger las riendas" para que Canarias mire al futuro "y de una vez por todas esta tierra esté bien gestionada y la gente se sienta orgullosa de su Gobierno", indicó García Egea.



A su juicio, Canarias no puede seguir "olvidada" y dependiendo "del reparto, del pacto entre dos partidos que no miran por lo importante" frente "al aval de gestión" del PP donde ha gobernado, y que en su opinión es donde los ciudadanos "viven mejor".



"En el PP no nos ocupamos de hacer pactos por sillones, sino de los problemas reales de la gente", afirmó el secretario general de los populares, quien dijo que hay algo "que no podemos solucionar todavía: el pacto de Pedro Sánchez con Podemos y los separatistas".



Lamentablemente, agregó, con un gobierno de Pedro Sánchez Canarias no va a ser una prioridad porque los que mandarán serán "Rufián, Torra y Puigdemont", personas que no saben dónde están las islas ni su realidad.



Por ello reclamó el voto para que el PP pueda ejercer "de contrapeso" al "ninguneo e ignorancia al que nos va a someter el Gobierno de Pedro Sánchez" y así contraponer "sentido común y sensatez", además de "un muro de contención" frente a las subidas de impuestos.



El candidato del PP a la Presidencia de Canarias, Asier Antona, dijo que los ciudadanos están cansados de la política "del tú más" y de los reproches y señaló que él habla de una Canarias "en positivo".



Antona señaló que frente a un modelo "que se apaga, que se agota y que es agotador", el de CC, y el de PSOE-Podemos-NC de "meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos con impuestos, recesión, crisis y destrucción de empleo", se encuentra el del PP, el de la "moderación, la responsabilidad, la centralidad política" y que genera oportunidades de empleo y de futuro

A continuación se han desplazado hasta Breña Alta para, junto a la candidata a la Alcaldía del PP a este municipio, Mayte Rodríguez, y otros miembros del comité local, han disfrutado de la Feria de Ganado de San Isidro.