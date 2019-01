El PP asegura que La Palma se encuentra abandonada en materia de prevención del cáncer colorrectal

El diputado del PP por La Palma en el Parlamento de Canarias Zacarías Gómez ha denunciado “el trato desigual para las Islas Verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro) en la prevención del cáncer colorrectal”, se indica en una nota de prensa del PP. En esta línea ha explicado que “La Palma se encuentra abandonada en materia de prevención de este tipo de cáncer” y ha puesto como ejemplo “la respuesta parlamentaria a una pregunta realizada el mes de abril en la que se indicaba que no se había hecho ninguna prueba de sangre oculta en heces dentro del programa en la Isla Bonita”. Pide a la Consejería del área del Gobierno de Canarias “una sanidad igualitaria en toda la Comunidad Autónoma y que se dé una respuesta inmediata a la situación actual”.

Zacarías Gómez ha apuntado que para “mayor gravedad” ha comprobado que “en otras islas sí que se realiza este test, y los índices de penetración y de población diana afectada a la que se ha realizado la prueba varía considerablemente según se trate de una isla u otra”. El diputado palmero ha insistido en que “la Consejería de Sanidad no trabaja por igual en toda la Comunidad Autónoma” y denuncia “el claro agravio comparativo entre islas”, puntualizando que “no se puede permitir que no se trate de manera equitativa y no importe lo mismo la salud de un herreño que de un tinerfeño”.

En la nota se señala que “en respuesta a otra pregunta parlamentaria de 26 de noviembre” se indica que “el número de test de sangre oculta en heces realizados aumenta, pero por el contrario, las colonoscopias de control que se deben realizar a esas personas con test positivo de sangre oculta en heces, no se realizan, y esto es un hecho muy grave que no podemos permitir, puesto que son personas susceptibles de tener un cáncer de colon”.

“Es decir, en noviembre ya se realizan los test, y aquellos que son positivos, y que deben tener una segunda fase de estudio o control a través de colonoscopias para descartar lesiones tumorales susceptibles de convertirse en cáncer colorrectal, no se realizan”, añade.

Ante “estos abrumadores hechos”, se expone en la nota, el diputado popular ha sido “contundente” y lamenta que “no se aborde con seriedad este tema, tan sensible en la población y que tantos ahorros y sufrimientos puede acarrear a la población”.

Apunta que desde su formación política “se pide una revisión urgente de la estrategia y al programa de control de cáncer colorrectal en las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro para plantear una solución a esta situación claramente discriminatoria y preocupante”.

Además, prosigue, “pedimos implícitamente a la Consejería de Sanidad que resuelva de manera inmediata este tema, y si se considera incapaz técnicamente de realizarlo, le pido algo que no le va a pedir ningún otro partido y es que derive a la concertada la realización de dichas colonoscopias”. El PP, asegura, “siempre se ha mostrado partidario de la resolución de los problemas de los ciudadanos, y si en un momento puntual, la Consejería no es capaz a través de los medios propios dar respuesta a la alta demanda inicial para la implantación del programa, que lo haga a través de la concertación”. ”A los pacientes, que tienen un test positivo con posible cáncer de colon, les interesa que les realicen las colonoscopias pertinentes cuanto antes, sea donde sea, en público o en concertado, pero que se las realicen, y esa debe ser la prioridad”, subraya.

Desde el Partido Popular esperan “una rectificación por parte de la Consejería, y que de manera urgente, se atienda, en primer lugar a estos pacientes que están a la espera de la colonoscopias de control una vez ha dado positivo su test de sangre oculta en heces”. También piden que “de manera urgente e inmediata se ponga en marcha de manera eficiente el programa de detección de cáncer colorrectal en todas las islas, incluidas, La Palma, La Gomera y El Hierro, y que se aborde de una vez por todas y de manera seria las diferencias territoriales dentro de la Consejería que hacen que haya sanidad de primera o de segunda dependiendo de la isla donde se resida”.