“El PSOE ve muy complicado pactar con Nueva Canarias en Tazacorte”

El PSOE en la Villa y Puerto de Tazacorte “ve muy complicado pactar con Nueva Canarias (NC)” en el Ayuntamiento bagateñe, según ha manifestado a La Palma Ahora Carmen Acosta, candidata socialista a la Alcaldía que el pasado 26M obtuvo tres votos menos que NC, la lista más votada que encabeza Juan Miguel Rodríguez, antiguo dirigente de UB. “Lo hemos venido diciendo durante la campaña, entendemos que Tazacorte necesita caminar hacia un futuro libre de pesos y mochilas porque vamos con retraso, ya no se puede esperar más, y caminar con una mochila pesada hace que el camino sea más difícil y más lento”, dijo haciendo uso de términos metafóricos.

Nueva Canarias fue la candidatura más votada el 26 M con 4 concejales, seguida del PSOE que logró 3; Unión Bagañeta (UB), también con 3 ediles, e Izquierda Unida Canaria (IUC), con uno.

“Hemos tenido ya un primer contacto con miembros de los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento y nos volveremos a sentar otra vez con NC, UB e IUC para ver los programas y las intenciones de cada uno, pero, obviamente, hay cosas que son bastante complicadas, fuera de personalismos, son formas de trabajar; ahora mismo hay gente joven, gente nueva, con ideas diferentes y que puede sumar para un proyecto bueno”, adelantó Acosta, y aclaró que “el PSOE nunca ha criticado a personas concretas sino actitudes y formas de trabajar, y esas formas de trabajar entendemos que pertenecen al pasado; los otros partidos tienen futuro porque hay gente nueva”. “Vamos a hacer todo lo posible, no cerraremos puertas directamente pero sí es muy complicado pactar con NC”, admitió. Además, añadió, “estamos escuchando lo que nos dice el pueblo, y el pueblo nos pide responsabilidad y formar un grupo de personas libres de mochilas que camine hacia delante, que es lo que Tazacorte necesita”.

UB concurrió a las elecciones del 26M con una lista liderada por Ángel Pablo Rodríguez, condenado a siete años de inhabilitación para empleo y cargo público por un delito de prevaricación urbanística en el caso Los Tarajales. Un representante de IUC (Felipe Ramos), una vez publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia las candidaturas locales, se dirigió a la Junta Electoral de Zona solicitándole que aclarara si la condena de Rodríguez suponía su inelegibilidad para cargo público. Una vez analizado el escrito presentado por IUC, la Junta Electoral de Zona acordó por unanimidad dejar sin efecto la candidatura del cabeza de lista de UB, quien finalmente decidió renunciar a presentarse a los comicios y anunció que recurriría la sentencia, al no ser firme, ante la Audiencia Provincial. Tal y como establece la legislación, la candidatura de UB pasó a ser encabezada por el segundo de la lista, David Ruiz.

Carmen Acosta, preguntada por si la salida de Ángel Pablo Rodríguez facilitaba un pacto del PSOE con UB, manifestó: “Efectivamente, todos sabemos que Ángel Pablo está ahora apartado de la vida pública por una sentencia y eso es un hándicap; al Partido Socialista siempre se le ha criticado que ha sido muy duro con Unión Bagañeta, pero nosotros con lo que hemos sido duros ha sido con actitudes y formas de gobernar, que entendemos que no debemos permitir a ninguna formación, se llame como se llame”. “Ahora, en UB hay gente joven que entendemos que tiene otras formas; el primer mensaje al candidato de UB fue para felicitarlo por intentar hacer las cosas de otra manera, porque de eso es de lo que se trata”, indicó.

Acosta también ha mantenido varios contactos con el concejal de IUC, Carlos Martín, y este martes de reunirán para abordar acuerdos programáticos porque “entendemos que Tazacorte necesita ahora un gobierno de concentración donde todos aportemos y estén representados todos los partidos en la Junta de Gobierno Local o en alguna comisión; tiene que ser un gobierno abierto, que es la propuesta del Partido Socialista, que el pueblo esté enterado de todas las cosas que se hacen y el pleno se convoque más a menudo para que haya total transparencia”.

“A mí se me acusa de haber sido dura con UB, pero yo siempre digo que he sido dura con las políticas de algunas personas de UB, yo no tengo ningún especial interés personal, estoy a disposición del partido, lo que quiero es lo mejor para el municipio y no me importa apartarme a un lado (aunque nadie me lo ha pedido), pero de lo que se trata es de hacer el mejor equipo que defienda los intereses de Tazacorte, y nosotros no vamos a poner ningún impedimento para lograrlo”, subrayó.