Rodríguez se compromete a compensar el sobrecoste del combustible, pero advierte que combatirá “la especulación”

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha visitado este martes La Palma y ha celebrado una ronda de reuniones con instituciones palmeras. Tras reunirse con el presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, y el Consejo de Gobierno insular, subrayó que el Archipiélago precisa de un “cambio de ritmo” para recuperar el pulso económico y la calidad de los servicios públicos esenciales, además de acabar con el “injusto” reparto de la riqueza.

“Debemos trabajar para romper la dinámica que nos sitúa a la cola de los parámetros sociales, económicos y medioambientales; para mejorar los servicios sociales, la educación y la sanidad, y para luchar contra el cambio climático y defender nuestras singularidades”, precisó.

Durante la reunión en el Cabildo se abordaron asuntos de especial incidencia en La Palma, como el sobrecoste del transporte del combustible, el desarrollo turístico de la Isla, el futuro del sector primario, los proyectos relacionados con la ciencia y la astronomía o la oferta universitaria.

En relación con el combustible, el vicepresidente recordó que los Presupuestos autonómicos recogen una partida para sufragar su sobrecoste, “algo que viene ocurriendo desde hace una década sin que nadie hubiera tomado ninguna medida”.

Rodríguez aseguró, a este respecto, que el Gobierno destinará los fondos que sean necesarios -la partida para este año es de 1,5 millones de euros- para compensar el estricto sobrecoste del transporte del combustible, pero que también combatirá “la especulación y las normas contrarias al libre mercado, como las prácticas monopolísticas”.

“Estamos analizando los datos con todo detalle y hay cosas que no se explican en el coste del combustible en las islas no capitalinas por lo que hablaremos con los proveedores e intentaremos dialogar con ellos; si esta vía no funciona -añadió- recurriremos a la denuncia”.

En relación con el desarrollo socioeconómico de La Palma, el vicepresidente subrayó el potencial de la Isla para avanzar hacia un modelo turístico con perfil propio, basado en la sostenibilidad, “que ya no es una mera palabra, sino un compromiso global”.

En cuanto al sector primario, reiteró el compromiso del Gobierno de Canarias para el mantenimiento de las políticas públicas -europeas, españolas y canarias- en defensa del sistema agrario y recordó el incremento del 12,2 por ciento de las partidas previstas en los Presupuestos autonómicos para este sector.

Rodríguez valoró también la apuesta de La Palma por la diversificación económica a través de la ciencia y la astronomía, y confió en que el trabajo desarrollado por las instituciones canarias permita la instalación del TMT.

Del mismo modo, el vicepresidente se comprometió a estudiar la eventual mejora de la oferta universitaria en la Isla, en el sentido de avanzar hacia una modelo más presencial en los estudios de Enfermería y de analizar opciones de implantación de otros.

Rodríguez y Hernández Zapata coincidieron igualmente en la conveniencia de la reprogramación del Fdcan para ajustarlo a las capacidades de gestión de las corporaciones insulares

Santa Cruz de La Palma y Tazacorte

Tras las reuniones en el Cabildo, el vicepresidente mantuvo también un encuentro en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma con su alcalde, Juanjo Cabrera, y su Junta de Portavoces, a quien reiteró la voluntad de cooperación del Ejecutivo. Entre los asuntos abordados en relación a la capital palmera, estuvieron los problemas de vivienda o la mejora de las infraestructuras sanitarias y educativas.

El vicepresidente concluyó su ronda de contactos en el Ayuntamiento de Tazacorte, donde fue recibido por el alcalde, Juan Miguel Rodríguez, y donde se reunió con la Junta de Gobierno municipal. La vivienda ocupó también buena parte del contenido de estas reuniones.

El vicepresidente estuvo acompañado en las reuniones por el director general del Gabinete, Martín Marrero; el director general de Coordinación y Apoyo Técnico a la Vicepresidencia, Miguel Ángel Pulido, y la directora general de Relaciones Institucionales de la Vicepresidencia, Carmen Nieves Gaspar.