Sánchez Cabrera (PP): “CC es quien ha puesto en riesgo el futuro de La Palma con sus nefastas políticas”

El presidente de Nuevas Generaciones Canarias, Alejandro Sánchez Cabrera, ha mostrado “su asombro después de que los jóvenes nacionalistas canarios afirmen que desde el Cabildo se esté poniendo en riesgo el futuro de la isla”. Sánchez Cabrera señala que “el único que nos ha puesto en riesgo ha sido Coalición Canaria con sus nefastas políticas para La Palma”. Además, afirma que “jamás han estado ni se han preocupado por lo que pasaba en la Isla Bonita”, y les recuerda que “han estado gobernando durante casi 30 años en los que “no solo no han estado, sino que además nos han dado la espalda, a todos los palmeros, en temas tan importantes como turismo, educación e infraestructuras para mejorar la isla”.

Sánchez Cabrera señala que “los jóvenes nacionalistas mienten al afirmar que no se estén tomando medidas contra el cobro de la tasa del carburante en la isla”. Y les recuerda que “este problema se remonta a 2015, y que ellos no han hecho absolutamente nada durante los años que han estado en el gobierno del Cabildo, ni tampoco movió ni un solo dedo su actual portavoz, Nieves Lady Barreto, cuando fue consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias”. Además, sostiene que “cuando el Partido Popular llegó a la presidencia del Cabildo lo primero que hizo fue abordar este asunto, y solicitar qué se había hecho hasta el momento, encontrándonos la sorpresa de que no se había abordado el tema”, señala Sánchez Cabrera. Ante esta situación, el líder de NNGG, afirma que su partido “trasladó el problema al que se enfrentan los palmeros y palmeras con la tasa del combustible al Gobierno de Canarias para poner soluciones efectivas. Y también abrió otra línea para abordar el problema con el FCAI buscando el apoyo del resto de cabildos para presentarle las propuestas, de manera unánime, al presidente del Gobierno de Canarias”. “Un trabajo que está viendo sus frutos ya que por primera vez un gobierno destina 1,5 millones de euros para el sobrecoste del combustible al que nos enfrentemos”. También les recuerda que “el borrador del Cabildo recoge casi 1,4 millones de euros, casi doblando la cantidad destinada hasta el momento, para energías verdes que sean alternativas al combustible fósil, y así disminuir la dependencia de la gasolina”.

Por último, el líder de Nuevas Generaciones señala que “mientras Coalición Canaria ha estado cruzada de brazos en sus años de gobierno, el PP vuelve a demostrar que quiere que La Palma siga creciendo y creando oportunidades con una inversión histórica de 5,7 millones de euros para fomentar el empleo en la isla”.