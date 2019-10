Zapata: “No podemos aceptar todas las medidas que nos traslada el Gobierno de Canarias”

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano H. Zapata, ha participado este lunes en la reunión que el titular del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, han mantenido con los representantes de la Federación Canaria de Islas (Fecai) para explicar las líneas básicas de los Presupuestos de 2020, entre las que se encuentran el plan de reajuste del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan). “El Gobierno intenta encontrar el equilibrio económico de las cuentas, pero no podemos aceptar todas las medidas que nos hacen llegar, tenemos que estudiarlas y verlas”, ha asegurado Zapata.

“Hay medidas referidas a cambios en el Fdcan que pueden llegar incluso a ser positivas, sobre todo para los cabildos que no han sido capaces de justificar todos los fondos, que quizás no es el caso de La Palma, y también medidas referidas a obras que cambien la dinámica económica de las islas, un discurso y un planteamiento que siempre hemos mantenido y en este sentido apoyamos al actual Gobierno”, subrayó. “El PP siempre ha dicho que el Fdcan son fondos que vienen para cambiar la filosofía y el desarrollo económico, y que no sigamos dependiendo de asuntos muy puntuales que puedan cambiar el futuro económico del Archipiélago”, añadió.

“También se trataron temas referidos a las subidas impositivas, y ya lo ha anunciado el Partido Popular que no estamos ni muchísimo menos de acuerdo; el Gobierno considera que tiene que tomar decisiones en lo que se refiere a una subida impositiva amplia, en diferentes tasas, pero cuando lo confirmen desde Presidencia o desde la Consejería de Hacienda lo valoraremos, pero el PP nunca estará de acuerdo en subir tasas impositivas”, insistió.