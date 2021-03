“Sé que ahora nada es suficiente, pero creo que el Cabildo ha estado a la altura en estas difíciles circunstancias”

“Seguramente hay personas que creen que no hemos estado a la altura, pero sí te puedo asegurar que hemos dado lo mejor de nosotros mismos para estar lo más cerca posible de los palmeros y las palmeras”. El presidente del Cabildo, Mariano H. Zapata, en una entrevista con este digital, ha hecho un balance del año de pandemia y ha destacado “la unidad institucional” para hacer frente a la crisis. “Me siento orgulloso del trabajo realizado y creo que el de La Palma es un modelo a copiar y exportar”, afirma. Su máxima preocupación, subraya, ha sido “nuestros mayores y las personas que peor lo están pasando”.

¿El año de pandemia ha tenido más de 365 días? ¿ha sido largo?

Sí, ha sido largo, parece que no termina nunca, pero corto también por su intensidad, pasan los días y las semanas demasiado rápido porque no hemos dejado de trabajar, de intentar afrontar problemas. Ha habido unidad entre el Cabildo y todas las administraciones de la Isla, nos hemos apoyado entre todos, y, aunque ha sido largo, porque todavía no termina esta pandemia, esta unidad ha hecho que todo sea un poquito más fácil.

Destaca la unidad institucional para afrontar este desafío

Sí, porque ha sido total. En el mes de marzo cuando se declara la pandemia se aparcaron las siglas políticas a un lado, y desde el Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos en todo momento ha existido esa unidad, intentando siempre buscar lo mejor para la isla. Me siento orgulloso de ese trabajo y creo que el de La Palma es un modelo a copiar y a exportar.

¿Qué le ha robado la COVID?

La COVID nos ha robado abrazos a todos los palmeros, nos ha robado el crecimiento que veníamos afrontando, sobre todo en las cifras del turismo, y nos ha robado poder tener, más pronto, si cabe, una isla de oportunidades y poder sacar adelante las diferentes políticas que teníamos previstas al inicio de nuestro mandato, pero no vamos a cesar en seguir trabajando, ilusionados, como hasta este momento, desde la unidad, desde el compromiso, para que La Palma sea realmente una isla de oportunidades.

Como presidente del Cabildo, ¿cuál ha sido su máxima preocupación en este periodo?

Mi máxima preocupación ha sido nuestros mayores y las personas que peor lo están pasando, y por eso sacamos en tiempo récord el Plan Volver, movimos 16 millones durante el mes de junio, modificamos el presupuesto. También los autónomos y empresarios, que están siendo ahora mismo nuestra principal preocupación, y aprobamos ayudas en las que destacan los 4,6 millones que destinamos y que al final adjudicamos 3,2 millones. Durante esta última semana hemos seguido adjudicando subvenciones y pagándolas, que es lo importante, como es el caso de las dirigidas a emprendedores. Aún hay emprendedores durante esta pandemia, y eso nos tiene que llenar de ilusión y ganas para seguir trabajando por La Palma, para que sea la isla que todos queremos.

Considera entonces que la Corporación insular ha estado a la altura de las especiales circunstancias que ha vivido la población

Seguramente hay personas que creen que no hemos estado a la altura, pero sí te puedo asegurar que hemos dado lo mejor de nosotros mismos para estar lo más cerca posible de todos y cada uno de los palmeros y de las palmeras. Como te decía, ese Plan Volver, cuya principal cuantía se ha destinado a ayudas directas y a los ayuntamientos para que mejoren sus cuantías de emergencia. Hemos estado cerca de las residencias para que tengan su zona independiente en caso de positivos por COVID, y hemos estado, como te dije antes, cerca de los autónomos, de los empresarios. Eso es lo que nos ha preocupado, aunque sé que en estos momentos nada es suficiente, pero espero que hayamos sido capaces de que las administraciones hayan estado a la altura de estas difíciles circunstancias.

¿No han surgido discrepancias entre PP y PSOE en una situación tan compleja? ¿han logrado colocar las siglas en un segundo plano?

Ninguna discrepancia. Hay un gobierno en el Cabildo absolutamente integrado, en el que tenemos claro cuáles son los objetivos, y todas las energías las estamos destinando a eso, a lograr que los palmeros puedan tener la mejor vida posible dentro de las mejores circunstancias de salud. Como te dije antes, no han existido siglas en ningún momento en este pacto, pero, con el resto de instituciones, tampoco.

¿Cómo ve la Isla tras un año de azote por el virus?

La veo un poquito peor que al inicio, principalmente porque el cierre del turismo va mermando y mermando, y cuanto más tiempo pase, peor será. Creo que tenemos una ventaja respecto al resto de las islas, que es nuestro sector primario, que nos ha permitido tener una visión distinta de esta crisis. Al no tener una gran dependencia turística podemos afrontar mejor la situación, con dificultades y con un paro muy elevado, aunque menor que en el resto de las islas, pero nos preocupa y creo que ahora mismo es el principal problema.

¿Y cree que su futuro económico es esperanzador?

Absolutamente. Considero que La Palma desde que se abra al turismo hará que volvamos a crecer, vamos a volver a recuperar los datos y los números previos a la crisis, y que estaremos orgullosos de ser palmeros, el orgullo palmero va a aflorar, vamos a escalar y a mejorar la economía, pero el problema es cuándo terminará este azote de la pandemia. Esperemos que no se alargue mucho más y que ese orgullo palmero nos permita resurgir, mirar al futuro con esperanza, crear empleo, que es lo más que nos preocupa, que La Palma se convierta de manera real en una isla de oportunidades, que es lo que queremos desde el Cabildo.