CC: “PP y PSOE en el Cabildo renuncian a pedir al Estado más dinero para la reconstrucción de La Palma”

"El grupo de Gobierno del Cabildo ha renunciado en el pleno de este jueves a pedir más dinero al Estado para la reconstrucción de La Palma. Los consejeros y consejeras del PP y del PSOE rechazaron la propuesta de Coalición Canaria para solicitar al Gobierno de España que, una vez aprobados los presupuestos estatales para 2022, transfiera de manera inmediata al Gobierno de Canarias los 3.000 millones de euros del Fondo de Contingencia que prometió hace apenas una semana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero", informa en nota de prensa la formación nacionalista.

"Es penoso que el grupo de Gobierno no apoye ni siquiera las propuestas para pedir dinero para La Palma y que hayan renunciado también a defender que los afectados reciban el valor real de lo perdido. Entendemos que dan prioridad al pacto político que mantiene a Mariano Hernández en el sillón de la Presidencia y por eso renuncian a poner a los afectados por encima de los acuerdos políticos. PP y PSOE tendrán que explicarle a las palmeras y palmeros por qué renuncian a pelear por recursos para la isla", dice.

"La reconstrucción solo necesita dinero y voluntad política para ejecutarlo en proyectos, infraestructuras, acciones e indemnizaciones a los afectados. La situación exige medidas urgentes para mitigar las enormes pérdidas económicas ante la grave situación generada por la erupción volcánica", subraya.

"Por eso, si el dinero está disponible en el Fondo estatal de Contingencia, debe llegar a la isla sin dilación en las cantidades que sean necesarias en cada momento para que cuanto antes podamos empezar a vislumbrar una recuperación a medio plazo. La Palma y su gente necesita creer que no se va a perder ni un minuto y ya estamos llegando tarde, porque la desilusión está calando, con las consecuencias sociales que ello conlleva", dice.

"Lo que no cabe, de ninguna manera, es que el Cabildo siga manteniendo la actitud pasiva que ha mantenido hasta ahora con las muchas promesas que han recibido los afectados por el volcán que no se han cumplido. La principal institución de la isla debería mostrarse firme y vigilante para que cada anuncio, cada promesa y cada compromiso se cumplan y que se haga justicia con La Palma. Lamentablemente, no está siendo así", asegura.

"Desde CC, seguiremos exigiendo y empujando para que las cosas se hagan. Hemos presentado enmiendas a los PGE para la inclusión de una partida plurianual que garantice los fondos necesarios para La Palma y hemos propuesto, desde la erupción del volcán hasta la fecha, además de la recuperación por los afectados del valor de su patrimonio perdido, todas las medidas que han ido planteando los representantes de las pymes y autónomos para proteger al sector empresarial y al sector primario de la isla; indica.

"Seguiremos llevando al pleno la defensa de los intereses de los afectados tantas veces como sea necesario porque seguimos convencidos de que solo si se adoptan medidas urgentes se podrán mitigar las enormes pérdidas económicas generadas por la erupción y se podrá mantener la cohesión social. Solo podremos enfrentarnos a este reto apoyados en la fortaleza del Estado, en coordinación con la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo insular de la Palma y los ayuntamientos", concluye.