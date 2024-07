Clavijo: “En el primer año de CC en el Gobierno de Canarias hemos conseguido sacar a La Palma del inmovilismo y la desidia”

El secretario general de Coalición Canaria y presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la secretaria insular de CC y consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, han hecho este martes balance de las medidas para La Palma adoptadas por el Gobierno en este primer año de legislatura.

“Después de la erupción, asumimos un compromiso con La Palma y estamos firmemente comprometidos con la reconstrucción de la isla. Siempre he dicho que un primer paso no te lleva hasta donde quieres ir, pero te saca de donde estás. Y en este primer año de CC en el Gobierno de Canarias hemos conseguido sacar a la isla del inmovilismo, de la desidia y de la incapacidad de abordar los retos que se tenían por delante”, explicó Clavijo. “Hemos puesto los cimientos de lo que va a ser, en los próximos años, la tarea de recuperación de toda la isla”.

El secretario general de CC recordó que, en la negociación de la investidura como presidente, primero de Feijoó, que resultó fallida, y después de Pedro Sánchez, “la reconstrucción de La Palma siempre estuvo sobre la mesa” como parte fundamental de la Agenda Canaria. Aún así, señaló, “ha habido que luchar por mantener el descuento del 60% del IRPF en unos presupuestos estatales prorrogados”.

Respecto a esta medida fiscal, Nieves Lady Barreto recalcó que “hoy nadie duda de la importancia que tiene la deducción del 60% del IRPF. Lo han entendido hasta los que no creían en esto, quienes no lo apoyaron y quienes votaron en contra cada vez que lo pedíamos. CC, como partido, se alegra de que, por fin, hayan entendido que es una medida fundamental para que las personas tengan más dinero en el bolsillo y puedan hacer que la recuperación económica sea una realidad. Por eso, y como es una medida que depende exclusivamente del Gobierno de España, vuelvo a pedir a los partidos que tienen representación en el Congreso y el Senado que no pongan ningún problema para que se vuelva a incluir en los presupuestos estatales de 2025. Esta medida tiene que blindarse 10 años para que la economía de La Palma camine”.

Barreto recalcó, además, que Coalición Canaria “se presentó a las elecciones de mayo de 2023 con una hoja de ruta clara, que diseñamos estando en la oposición, con propuestas que sabíamos que se podían hacer y con la voluntad de convertir los compromisos en hechos. Y eso es lo que hemos hecho en este primer año en el Gobierno de Canarias”. En este sentido, aseguró que este ha sido un año “de muchísimo trabajo, de mucha mesa y de mucha silla, y reuniones para sacar adelante la base de lo que tiene que ser el caminar de La Palma en los próximos años”.

“De este trabajo surgieron los tres decretos aprobados por el Gobierno de Canarias para regular la reconstrucción: el urbanístico, el agrario y el de vivienda pública y protegida para La Palma, que, además, se han tramitado como ley en el Parlamento”. En este punto, Barreto quiso agradecer “la labor del grupo parlamentario de Coalición Canaria porque, en tan solo un año, se han aprobado tres leyes específicas para la isla”.

“Una vez aprobadas las leyes, sabemos que los ayuntamientos del Valle están recibiendo un gran volumen de peticiones de licencias. Por eso, vamos a inyectar un millón de euros en los tres consistorios para desatascar los gabinetes técnicos y las oficinas de obras para que las licencias y el resto de expedientes que tengan que ver con la recuperación puedan tramitarse de forma ágil”, anunció.

Respecto a la crisis habitacional que sufre la isla por la falta de viviendas, Barreto hizo hincapié en que “el Gobierno de Canarias, además de aprobar un decreto especial para La Palma para facilitar la construcción de vivienda pública y protegida (que ya se ha aprobado como ley en el Parlamento), ha ingresado al Cabildo insular 24 millones de euros para que destinen a este fin.

La secretaria insular y consejera de Presidencia del Gobierno destacó, además, la puesta en marcha desde su consejería del Plan de Pagos para “compensar el valor real a las personas que perdieron su primera vivienda dotado con los 100 millones anuales que aporta el Estado, gracias a la labor de CC en el Congreso, y los 50 millones que aporta, por primera vez, este Gobierno de Canarias en los presupuestos de 2024”. “Cuando llegamos al Gobierno, en julio del año pasado, nos encontramos con que esos 100 millones del Estado no estaban destinados a las personas, sino a infraestructuras, y tuvimos que solicitar al Ministerio de Hacienda un cambio en el destino de esa partida, para poder destinarla a compensar el valor de lo perdido”. A esos 100 millones de 2023 se tienen que incorporar los 100 correspondientes a 2024 para poder continuar con el segundo Plan de Pagos para compensar segundas viviendas, viviendas vacacionales y fincas.

Barreto anunció que “esta misma semana se empezarán a enviar las notificaciones de la compensación a las personas afectadas que perdieron su vivienda habitual”.

Como una medida más de este primer año de CC en el Gobierno de Canarias, la secretaria insular también señaló “el descuento de 20 céntimos en el precio de la gasolina. Lo luchamos desde CC para las Islas Verdes en el Parlamento durante cuatro años en la oposición. Hoy son muchos los que reclaman esta medida como propia, pero durante esos cuatro años en la oposición peleamos por este descuento completamente solos, llevándonos el ‘no’ de todas las instituciones donde lo planteábamos: en el Parlamento, en los ayuntamientos, en el Cabildo y en el Gobierno de Canarias. Pero hoy ya es una realidad porque, como dijimos tantas veces, se podía hacer y lo hemos hecho”.

Por último, Nieves Lady Barreto enumeró inversiones, proyectos y obras puestas en marcha en La Palma por el Gobierno de Canaria en estos doce meses, entre ellas, la inyección económica para impulsar de las obras en la LP-2 San Simón-Tajuya y la orden para la recuperación del tramo que se vio sepultado por la lava, que tendrá un coste adicional cercano a los 15 millones de euros.

Por otro lado, la puesta en servicio la carretera de acceso al Puerto de Tazacorte en mayo de 2024 ha supuesto una inversión total de 16,5 millones de euros, y se ha licitado la redacción de los proyectos de trazado y construcción de la LP-3 en el tramo entre La Cumbre y Los Llanos.

Nieves Lady Barreto también señalo la obra de acondicionamiento de la LP-1, en Tijarafe, que se encuentra ya por encima del 40% de ejecución, y el compromiso, que ya ha expresado el consejero de Obras Públicas, para la tramitación de la variante El Remo-La Zamora, que comunica Los Llanos de Aridane y Fuencaliente, y que está contemplada en el convenio de carreteras con el Estado. La obra se encuentra en fase de revisión técnica y en breve se iniciará el trámite ambiental. “Cuando llegamos al Gobierno no había ni proyecto de trazado, nos lo entregaron en abril. A eso hay que añadir la redacción del proyecto, la evaluación ambiental del Gobierno y, para terminar, el informe ambiental del Cabildo. Este siempre ha sido un proyecto prioritario para CC y nos alegramos de que ahora también lo sea para el resto de partidos. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el proyecto salga a tiempo”.

En materia agraria, la secretaria insular de CC La Palma destacó que el proyecto Cinturón Verde para la recuperación de la actividad de medianías en los municipios de Tijarafe, Garafía y Puntagorda como medida para frenar el avance de futuros incendios y para impulsar la economía local. Del coste total del proyecto, 14 millones, el Gobierno de Canarias ha aportado 7 millones, que se entregaron al Cabildo el pasado mes de diciembre.

Asimismo, informó de que se están invirtiendo unos 6,5 millones de euros en distintas infraestructuras hidráulicas y que, desde la Consejería de Política Territorial, se han aportado a los tres ayuntamientos del Valle de Aridane 700.000 euros para llevar a cabo las modificaciones del planeamiento que sean necesarias.

Política Territorial también ha tenido que asumir una deuda de 1,4 millones de euros por las desaladoras instaladas para suministrar agua a las fincas durante la erupción y, por otro lado, ya está trabajando en el expediente para la delimitación del futuro espacio natural protegido del cono y las fajanas del volcán Tajogaite.

En materia sanitaria, dijo, se trabaja ya, con la colaboración del Ayuntamiento de Breña Alta, en la construcción de un aparcamiento en el recinto hospitalario que es una demanda de pacientes y usuarios. Además, se han puesto en marcha dos acciones para dar cobertura asistencial a personas mayores de dieciocho años con trastornos mentales graves y persistentes de la isla de La Palma: la apertura del Centro de Día de Rehabilitación Psicosocial y la apertura de la Unidad de Noche de San Andrés y Sauces.

Nieves Lady Barreto concluyó el balance con el acuerdo firmado recientemente entre el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento de Fuencaliente para “llevar a cabo la excavación completa de la finca cercana al Pino del Consuelo y la dignificación y acondicionamiento del entorno del pino como lugar de memoria histórica”.

“A quienes nos dieron su voto y su confianza en mayo del año pasado quiero decirles que todo aquello que dijimos que era posible, todo aquello por lo luchamos tanto tiempo desde la oposición, era posible hacerlo y lo estamos demostrando, convirtiendo los compromisos en hechos. Hemos exprimido doce meses al máximo para poder tener hoy las bases puestas para la recuperación económica y social de La Palma y, sobre todo, para hacer justicia con las personas que lo pasaron mal con el volcán. Lo justo es que tanto ellas como la isla recuperen ese patrimonio perdido”.

“Ha sido un año de trabajo intenso y somos conscientes de que se ha podido cometer algún error, pero también aciertos, y vamos a seguir trabajando con la misma fuerza y la misma ilusión por seguir colocando a La Palma donde se merece”, concluyó.