El Gobierno aprueba el Plan Reactiva Canarias con una ficha financiera de 5.740 millones hasta 2023

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, aseguró este jueves que el Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias 2020-23 (Plan Reactiva Canarias), aprobado esta mañana en el Consejo de Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, permite “un mayor margen para la esperanza” en las Islas al afrontar los efectos de la crisis por la COVID-19. El programa prevé una inversión adicional, de momento, de hasta 5.740 millones desde 2020 hasta 2023, de los que 1.440 millones son de la ficha específica (aportación ya garantizada) para este 2020 (la aportación global en este año alcanza los 18.551 millones de euros). Según el jefe del Ejecutivo, esta iniciativa resulta clave para “retornar la senda de la recuperación cuanto antes, pero no como antes. Esos 18.551 millones son un esfuerzo de toda Canarias”. Según insistió, Canarias debe aprovechar esta situación para lograr una economía y sociedad más justas, solidarias y sostenibles.

El paso dado hoy permite remitir el plan al debate parlamentario para recibir las últimas aportaciones, si bien muchas de las acciones que se contemplan en él, como el refuerzo de la sanidad o las de amortiguar los efectos de la crisis en los sectores más vulnerables, se están aplicando desde el principio del estado de alarma en España, a partir del 14 de marzo. La ficha financiera específica aprobada para este 2020 (aportación ya garantizada) se completa con el esfuerzo global de los sectores público y privado en el mismo año, calculado en 18.551 millones en total (esta cantidad incluye la ficha adicional del Plan para 2020: 1.440 millones).

Como ha recalcado desde el inicio de la pandemia, Torres concibe este Plan como la mejor reacción y prueba de que, con diálogo, consenso y tras “más de un centenar de reuniones”, las Islas saldrán antes y mejor de esta situación absolutamente impredecible y planetaria. Es un proyecto con siete ejes prioritarios que no solo garantiza la recuperación del empleo y el mantenimiento del Estado de bienestar, de manera que nadie se quede atrás, sino además el refuerzo de los servicios básicos, una atención especial a los más vulnerables y a la adaptación de los sectores, sobre todo del turismo, a las exigencias en sostenibilidad, digitalización y formación que ya existían antes y que esta pandemia ha acelerado. Se trata de objetivos coherentes con las metas de mayor justicia social, economía solidaria y lucha contra el cambio climático (sostenibilidad ambiental) del Gobierno desde el inicio de esta X legislatura. “Esta filosofía, ahora, más que nunca, ha de ser potenciada ante este desafío”, dijo Torres.

El presidente de Canarias considera muy relevante “la altura de miras y generosidad” que han demostrado los firmantes del Pacto para la Reactivación Social y Económica el pasado 30 mayo, que marcó los principios del Plan que hoy se aprueba. Torres califica el proyecto de “ambicioso y detallado”, y valora el mecanismo de fiscalización aprobado. El Plan lo respaldan la Federación de Cabildos (Fecai), los 88 municipios canarios (a través de Fecam), las organizaciones empresariales CEOE y CCE, las cámaras de comercio, los sindicatos UGT y CCOO, los colegios profesionales de Trabajo Social, los agentes del Tercer Sector y el 80% de los diputados del Parlamento (de PSOE, CC-PNC, NC, Sí Podemos y ASG). No obstante, Torres confía en que aún puedan adherirse más formaciones durante el debate parlamentario. Eso sí, se trata ya de un consenso y un proyecto sin precedentes en la historia de Canarias y el más completo de todas las regiones españolas. “No hay otra comunidad que haya logrado todos estos hitos a la vez”, subrayó.

Además, el presidente de Canarias aludió a las medidas aplicadas hasta ahora para paliar la crisis, como las ayudas al alquiler social, los ERTE, ahora renovados y ampliados hasta el 31 de enero, la agilización de la PCI, el Ingreso Canario de Emergencias, los aplazamientos de pagos fiscales, el apoyo a los autónomos, los avales de crédito público para empresas o la compra de tabletas para reducir la brecha digital en la educación. Torres también cree muy relevante el fondo no reembolsable para las regiones aprobado por el Gobierno central y el plan de reconstrucción de la UE, que cuenta con 750.000 millones, de los que 140.000 serán para España. Según insistió, Canarias debe recibir un trato especial de esas partidas directas o para financiar proyectos por su mayor peso del turismo y su situación estructural previa. Asimismo, considera fundamental este Plan para reforzar nuestra condición de región ultraperiférica dentro de la UE (RUP) y para cumplir con el Régimen Económico y Fiscal (REF) y el Estatuto de Autonomía, renovados en octubre de 2018, para lo que resulta clave que haya nuevo presupuesto estatal en 2021.

Esos 1.440 millones de euros específicos para 2020 incluyen 547 millones para el reimpulso económico, 424 para servicios esenciales, 206 para empleo, 200 para simplificación y coordinación administrativa, 45 para los colectivos más vulnerables, 15,6 millones para reforzar, junto a otras partidas, los servicios sanitarios y sociosanitarios y 500.000 euros para la Agenda Canaria de Sostenibilidad 2030. Estos se completan hasta llegar a una cifra global de 18.551 millones de euros de esfuerzos público y privado para este año. Esa cantidad contempla 2.633 millones de refuerzo estatal, 5.635 de la Comunidad Autónoma de Canarias para servicios públicos fundamentales, 969 más de la Comunidad para fortalecer las inversiones y 3.758 de las administraciones insulares y locales isleñas para servicios básicos, con otros 447 de inversiones añadidas de estas corporaciones y 3.640 del sector privado.

Para el periodo 2021-2023, y a la espera de los presupuestos estatales y regionales, se calcula para el Plan otros 4.300 millones, lo que da la suma total en aportación adicional, de momento, de 5.740 millones. De esos 4.300, 1.340 se prevén para el próximo año y 2.960 para 2022 y 2023. En el caso del próximo ejercicio, la recuperación económica contará con 721 millones; los servicios fundamentales, con 300, habrá un mínimo de 259 para empleo, 32 para refuerzo sanitario y 26 para grupos en riesgo, entre otras partidas.

Eliminación de la regla de gasto y uso de los ahorros de las administraciones

Ante los medios, Torres también se refirió esta tarde a la decisión del Ejecutivo central de eliminar la regla de gasto para 2020 y 2021 y de permitir a las administraciones insulares y locales usar sus ahorros (remanentes), así como el superávit regional o la autorización de déficit y deuda públicos en el futuro. “Este Ejecutivo regional peleó para conseguir usar el superávit y se ha conseguido. Que se eliminen las reglas fiscales permite a las administraciones públicas responder a esta situación económica y social como precisamos, en la que todos los fondos son necesarios. Es una muy buena noticia”, remarcó. “Son fondos que pertenecen a esas administraciones. La Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es de contención del gasto, resulta impropia cuando se precisan todos los gastos posibles. Sin la recaudación de impuestos -añadió-, es imposible mantener los servicios básicos y, por eso, resulta clave usar los fondos públicos que están en los bancos. Esto aclara el camino y agradezco que la ministra de Hacienda haya dado ese paso. Hoy hay más certidumbre que hace 48 horas”, resumió el presidente de Canarias.

A su juicio, que haya presupuesto estatal para 2021 es crucial, “y más para Canarias, la región que más los necesita”. Como ya hiciera en el último pleno parlamentario, el jefe del Ejecutivo reiteró, además, que habrá nuevas cuentas regionales, “sí o sí”, para 2021 y que el Ejecutivo las presentará a la mayor brevedad posible para su debate en la Cámara. Asimismo, cree fundamental que se concreten los fondos de reactivación de la UE y de las RUP.

Subraya la reducción de la curva de contagios y pide cautela y seguir en la lucha contra la pandemia

Torres insistió en que Canarias ha hecho “un gran esfuerzo” para contener y doblegar la curva de contagios de la COVID, que repuntó desde agosto pasado. Este, añadió, sigue siendo el gran objetivo para los próximos meses, con el Plan Reactiva de “guía” para la recuperación. No obstante, subrayó la necesidad de ser prudentes, “pues, pese a estar mejor, no se pueden lanzar las campanas al vuelo”, porque ahora llega el otoño y la etapa invernal. Por eso, pide que no se baje la guardia en la atención de la salud y por la misma reactivación económica y social, ya que los datos en las Islas resultan fundamentales para, por ejemplo, reimpulsar el turismo, “y también para que haya corredores como los que ahora habrá con Alemania y Bélgica”. Eso sí, remarcó que el Archipiélago cuenta con sectores productivos que han demostrado su fortaleza en esta difícil etapa.

Según remarcó Ángel Víctor Torres, “este Plan para la Reactivación ya no es del Gobierno, sino que obliga a todos los firmantes y está muy vivo”.