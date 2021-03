Juan Ramón Felipe: “Parece que al Cabildo no le importa que La Palma se quede sin fondos del Estado para mejorar la red eléctrica”

“Parece que al Cabildo no le importa que La Palma se quede sin fondos del Estado para mejorar la red eléctrica”, señala el portavoz de CC en la primera Corporación, Juan Ramón Felipe. En la nota se indica que “si la Corporación no presenta alegaciones a la Planificación de la Red de Transporte de Electricidad, no habrá inversiones estatales en la Isla en los próximos 5 años para mejorar las infraestructuras eléctricas ni para avanzar en la implantación de energías limpias”. En este sentido, recuerda que CC solicitó “hace un mes la reunión urgente de la Mesa Insular de Energía para presentar alegaciones a la Planificación de la Red de Transporte de Electricidad, que no contempla inversiones en la Isla”.

“El plan no incluye mejoras para la red eléctrica de la Isla ni para avanzar en la implantación de energías limpias”, advierte Felipe. “Ni siquiera contempla la propuesta que el Cabildo envió al Ministerio en la pasada legislatura siendo presidente Anselmo Pestana”, subraya.

La Planificación, se añade en la nota, “recoge las necesidades de desarrollo de la red eléctrica nacional en el periodo 2021 a 2026 y, tal y como ha sido redactada por el Ministerio para Transición Ecológica, no contempla inversiones en La Palma”.

El Ministerio, apunta, abrió el 12 de febrero el plazo para presentar alegaciones y estará abierto hasta el 21 de abril. “Ante el absoluto desinterés del presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, CC solicitó hace un mes la reunión urgente de la Mesa de la Energía porque entendemos que la Isla necesita la inversión estatal para mejorar su red eléctrica y seguir creciendo en la producción de energías renovables”, señala Felipe.

Sin embargo, agrega, “lo que nos ha venido a decir Carlos Cabrera esta semana es que, después de casi dos años en el Gobierno, aún no han constituido la Mesa Insular de Energía, que es el órgano participativo en el que se debe debatir y consensuar la planificación y gestión energética de la Isla”.

En la Mesa Insular de la Energía, se señala en la nota, “se sientan, además del Cabildo, los colectivos que apoyan un nuevo modelo energético para La Palma, los ayuntamientos, representantes empresariales y sindicales, entre otros. Representa el espíritu del Manifiesto Electrón, firmado en 2018 por todas las fuerzas políticas y los 14 ayuntamientos de la Isla como compromiso para avanzar hacia una isla 100% renovableW.

La Mesa es la que “garantiza la participación ciudadana e institucional en el diseño de las inversiones que necesita La Palma, pero lo único que ha hecho el Cabildo estos días es subir un mensaje a redes sociales invitando a la gente a presentar alegaciones al plan del Ministerio”.

“No es así como se gestiona la participación ciudadana”, señala el portavoz de CC. “Exigimos al presidente Mariano Hernández Zapata y al consejero de Energía, Carlos Cabrera, que se pongan las pilas con este asunto y convoquen urgentemente la Mesa Insular de la Energía para poder hacer alegaciones verdaderamente participativas”.

“Si La Palma se queda durante los próximos 5 años sin inversiones estatales para infraestructuras de transporte de energía, no podrá completar la red eléctrica y eso limitará el crecimiento del sector primario, del turismo y de la industria”, sostiene. “Por eso, nos parece especialmente grave la dejadez que ha demostrado en este asunto, como en tantos otros, el grupo de Gobierno”, asevera el portavoz de CC.

“Confiemos en que, deprisa y corriendo, podamos cumplir con los plazos y presentar las alegaciones antes del 21 de abril. Nosotros colaboraremos en todo lo que esté en nuestra mano para que así sea, porque La Palma se juega mucho”, concluye Juan Ramón Felipe.