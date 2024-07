Nayra Castro: “CC no escucha y deja de lado a algunos ganaderos de la Isla”

El Grupo Popular en el Cabildo de La Palma, a través de la consejera Nayra Castro, solicita “un compromiso claro hacia los ganaderos de nuestra Isla después de que el grupo de Gobierno desestimara las alegaciones a las bases de las subvenciones para la recría en la Isla, presentadas por los propios ganaderos”, indica el PP en una nota de prensa. “Nadie mejor que los productores del sector para conocer las explotaciones, sus gastos y sus necesidades, no entendemos como CC rechaza estas cuestiones y deja fuera de las ayudas a algunos ganaderos por no realizar modificaciones a dichas bases y en el presupuesto insular, cuando para otras cuestiones si las lleva a cabo”, señala. Castro sostiene que “CC no escucha y deja de lado a algunos ganaderos de la Isla”.

La consejera del PP afirma que es “el propio consejero quién afirmaba en sesión plenaria que tenía que corregir las bases para el año que viene; ¿por qué no existe la voluntad de modificarlas ahora? Es claramente una negativa al sector, porque por espacio, daría tiempo de que estas bases se ejecutaran, ya modificadas, en lo que queda de año”.

El Grupo Popular insta a la Institución insular al dialogo con los productores de ganadería y recuerda al presidente del Cabildo y al consejero del área que “todos sumamos, no se pueden excusar en que es una propuesta de cuatro o cinco ganaderos molestos con las bases. Tenemos que tener presentes a todos y cada uno de los productores, pues son parte fundamental en el desarrollo económico de nuestra Isla”.